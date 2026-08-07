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Kaynak: Haber Merkezi

PKK'lı teröristlere belirli bir süre geçtikten sonra Türkiye'de siyaset yapmanın yolunu açacak olan çerçeve yasa görüşmeleri, TBMM'de tartışılmaya devam ediyor. Geçmişte İYİ Parti sıralarında AK Parti'ye karşı mücadele veren ve kendisini "Türk milliyetçisi" olarak tanımlayan ancak bugün AK Parti saflarında siyasete devam eden Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz gibi isimler sessizliğini koruyor.

Henüz yasayı bile görmeden tam takım imza veren AK Partili vekillerin arasında geçmişte bu politikalara karşı sert tutumda olan eski İYİ Partililerin olması, Meclis'te dikkat çeken bir diyaloğun yaşanmasına sebep oldu. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk bu kişilere isim isim selenip "İmza verdin mi sen de?" diye sordu. Öztürk'e yanıt gelmedi.

Meclis'te yaşanan bu diyalog, milliyetçiliğin günübirlik popülist söylem olarak propoganda aracı olarak kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Geçmişin kendini "milliyetçi" tanımlayanları, bugünün PKK'lılara özel çıkarılan bu yasada imza sahibi olanları olması, "Milliyetçilik sözde mi, özde mi?" sorusunu bir kez daha akıllara getirmiş oldu.

Meclis'te yaşanan diyalog şöyle:

UĞUR POYRAZ (ANTALYA) - Bu rapor, ketenpereye getirildi, kimse tartışmadı bu raporu çünkü bu yasa bu raporun çıktısı, bu yasa bu raporun çıktısı. Bu Komisyonun kurulması İmralı'daki hükümlü Abdullah Öcalan'ın aklı, onun reçetesi, onun yol haritası; onun gemisine bindiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Onun gemisinde yüzüyorsunuz.

MUSTAFA HAKAN ÖZER (Konya) - Kimsenin gemisine binmeyiz biz, kimsenin gemisine de binmedik.

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Karar yeter sayısı istiyoruz efendim.

BAŞKAN - Evet, öneriyi oylarınıza sunacağım, daha sonra karar yeter sayısı arayacağım.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler...

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Bu kadar işte, bu kadarsınız.

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Bu kadar değiliz, arkamızda Türk milleti var!

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Bu kadar değiliz, siz bu kadarsınız!

BAŞKAN - Elektronik oylamaya başvuracağım.

Elektronik oylama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Türk milleti var arkamızda, bu kadar değiliz, siz bu kadarsınız, bu kadarsınız!

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Türk milletini göreceksiniz!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Bizim arkamızda Türk milleti var.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylamaya başladık.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Milletin eline düşeceksiniz!

Göreceksiniz "Bu kadar."ı.

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Siz oyları çaldınız!

BAŞKAN - Oylamaya başladık sayın milletvekilleri, iki dakika süre verdim.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Dursun, sen de imza attın mı?

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) - Ne bağırıyorsun ya!

HALUK İPEK (Amasya) - Başkan, bunlara müdahale et, burası kabadayı yeri mi ya!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Ya, gelip müdahale etsene sen! Sen gelip müdahale etsene!

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Ünal, sen attın mı imza!

HALUK İPEK (Amasya) - Edepli ol, edepli!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Her oturumda çıkıp o ahkâmı kesme, gel müdahale et!

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Hayır, hayır; ne müdahalesi, nasıl bir müdahale istiyorsun!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Yılların milletvekilisin, gel müdahale et!

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Nasıl bir müdahale istiyorsun, onu söyle!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Ben buradan ayrılmıyor muyum, gel müdahale et!

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Söyle müdahaleni!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Böyle terbiyesizlik olur mu ya! Müdahale etsene...

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Ne o ayranın kabardı yine, neye kabarıyorsun!

UĞUR POYRAZ (Antalya) - Oturuma gelme, kendi önergende olma, ondan sonra "Geliyorum..." Hadi gel!

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Dursun, Ersin; imza attınız mı? Ünal, attın mı imza? Kürşad, imza attın mı sen de?