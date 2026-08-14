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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "25 yılın gerçek şarkısı" başlığıyla sunulan ve tamamı yapay zekâ teknolojisi kullanılarak üretilen yaklaşık 2,5 dakikalık klipte, iktidarın çeyrek asırlık yönetimi sert bir dille eleştirildi.

EKONOMİK KRİZ VE HAYAT PAHALILIĞI ÖN PLANDA

Müzikli bir kurguyla hazırlanan videoda; pazar yerleri, sokaklar ve halkın günlük yaşam mücadelelerinden kesitlere yer verildi. Duvarlara kazınan "eğitim" ve "ekonomi" vurgularıyla, Türkiye'deki mevcut geçim sıkıntısına ve vatandaşı zorlayan ekonomik koşullara dikkat çekildi.

'SOLİSTİ TUTUKLANMASIN DİYE...'

Klibin en çok konuşulan detaylarından biri ise yapay zekâ tercihine ilişkin düşülen dipnot oldu. Videoda yer alan, "Bu şarkı ve klibi, solisti tutuklanmasın diye yapay zekâ ile yapılmıştır." ifadesiyle, doğrudan ifade özgürlüğü ve sanatçılar üzerindeki baskılara gönderme yapıldı.

ÇİFTE MESAJ: HEM EKONOMİ HEM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İYİ Parti bu hamlesiyle, bir yandan AK Parti'nin 25 yıllık iktidar dönemini hayat pahalılığı üzerinden sorgularken, diğer yandan ülkedeki özgürlük iklimine dair eleştirel bir duruş sergiledi. Kutlama atmosferine "25 yılın gerçek şarkısı" vurgusuyla karşılık veren parti, iktidarın kuruluş yıl dönümünde alternatif ve dikkat çekici bir muhalefet söylemi ortaya koydu.