İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunduğu gün ortaya atılan “9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek” iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti kurmayları iddiaları “kasıtlı operasyon” olarak nitelendirirken, “Bu filmi açılım sürecinin başlangıcında da izledik. O gün 15 vekil denildi, bir kişi bile gitmedi” değerlendirmesini yaptı. Adı geçen milletvekilleri ise iddiaları “kesin ve net bir dille” yalanladı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Ankara siyasetinde yeni bir transfer iddiası tartışması başladı. Bir televizyon kanalında ortaya atılan iddiada, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye geçeceği öne sürüldü. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Sinan Burhan, söz konusu yayında “Kaynağıma güveniyorum. 9 İYİ Partili milletvekili MHP’ye geçecek” ifadeleri kullanıldı. İddiaların İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunduğu gün ortaya atılması da dikkat çekti.

İddiaların ardından gözler İYİ Parti’ye çevrilirken, parti kaynakları söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Parti kurmayları, benzer senaryoların daha önce de dolaşıma sokulduğunu belirterek özellikle açılım tartışmalarının başladığı dönemi işaret etti. O süreçte de “15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek” yönünde haberler servis edildiğini anımsatan kurmaylar, aradan geçen süreye rağmen tek bir milletvekilinin bile MHP’ye katılmadığını vurguladı.

"SİYASİ DURUŞUMUZ NETTİR"

Kulislerde, transfer iddialarının özellikle İYİ Parti’nin saha görünürlüğünün arttığı, milliyetçi tabanda yeniden hareketlilik yaşandığı dönemlerde gündeme getirildiği değerlendirmesi yapılıyor. Parti yöneticileri, “İYİ Parti’ye yönelik teveccühün arttığı dönemlerde benzer haberler bilinçli biçimde dolaşıma sokuluyor” görüşünü dile getirdi. İddiaya konu edilen Aydın milletvekili Ömer Karakaş, Hatay milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve İstanbul milletvekili Cihan Paçacı’nın da kulisleri net bir dille yalanladığı öğrenildi. Parti kaynakları, “Milliyetçiliğimiz de siyasi duruşumuz da nettir. MHP’ye herhangi bir geçiş söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

‘AMAÇ ALGI OLUŞTURMAK’

İYİ Parti cephesinde bazı gazetecilerin bilinçli şekilde “siyasi mühendislik” yürüttüğü görüşü de dile getiriliyor. Parti kaynakları, doğrulanmamış kulis bilgilerinin “kesin olacakmış gibi” servis edilmesini eleştirirken, bunun kamuoyunda algı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Kurmaylar, “İYİ Parti büyüyor, sahada karşılık buluyor. Bundan rahatsız olan çevreler sürekli aynı yönteme başvuruyor. Daha önce tutmayan senaryolar bugün yeniden piyasaya sürülüyor” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA

‘FAYDASIZ ÇIRPINIŞLARI TEBESSÜMLE İZLİYORUZ’

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel de söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada “Dün Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun, İYİ Parti’nin mücadele tarihine, siyasi duruşuna ve camiamızın beklentilerine uygun demokrat tavrını kabullenmekte zorlanan bizce malum çevreler harekete geçti. Partimizden hayali istifalara yahut adı geçen aktörlerin asla bilgisi olmayan hayali ‘kongre’ kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları tebessümle ama dikkatle takip ediyoruz. İYİ Parti’nin kurumsal kimliği ve parti içi bütünlüğü her zamankinden çok daha güçlüdür. Parti içi huzurumuzun huzursuz ettiği bu çevreleri tebessüm ile takip etmeye devam edeceğiz” dedi.