İYİ Parti’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı “Maraton” videosu dikkat çekti. Video, 15-16 yaşlarındaki bir kızın pistte koşmasıyla başlıyor. Videoda, genç kızın zaman ilerledikçe aynı pistte koşmaya devam eden kadının yaşı büyüdü; gençlikten yetişkinliğe ve 50’li yaşlarına kadar uzanan hayat döngüsü gösterildi.

“Maraton” videosunda, kadının her dönemde karşısına çıkan farklı toplumsal engeller, kadınların hayatın çeşitli evrelerinde karşılaştıkları baskı ve sınırları simgelendi. Ancak video boyunca kadının koşmaya devam ettiği görüldü.

İYİ Parti'nin "8 Mart" videosunun sonunda yayınlanan “Bize ‘koşma’ dediler. Sanki yol bize ait değilmiş gibi… Bize ‘koşma’ dediler; Oysa bazı yollar durmayı değil, korkmadan ilerlemeyi gerektirir. Bize ‘koşma’ dediler. Biz maratonu seçtik. Yalnız değil, yan yana… Yarıda bırakmaya da hiç niyetli değiliz” notu gündem oldu.