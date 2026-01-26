Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti’de önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, partisinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Atama, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Göreve getirilmesinin ardından bir açıklama yapan Turan Yaldır, kendisine duyulan güven dolayısıyla Genel Başkan Dervişoğlu’na teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu beyefendiye şükranlarımı sunuyorum.”

Yaldır, görevi devraldığı önceki dönem Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz’a da bugüne kadar parti adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kurumsal devamlılık ve ekip ruhuna vurgu yapan Yaldır, Ersin Beyaz’ın katkılarının her zaman takdirle anılacağını belirtti.

Yeni görev dönemine ilişkin kararlılığını da dile getiren Turan Yaldır, İYİ Parti’nin başarısı için büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek şu mesajı verdi:

“İnanç ve azimle; partimizin başarısı için gece gündüz demeden çalışacağız. Yolumuz açık olsun.”

Parti teşkilatlarına ve İYİ Parti tabanına da birlik ve motivasyon çağrısında bulunan Yaldır, açıklamasını partinin son dönemde öne çıkan sloganıyla tamamladı:

“İYİ’lerin Vakti Geldi.”

Bu atama ile birlikte İYİ Parti’de mali disiplinin güçlendirilmesi, teşkilat yapısının daha sağlam bir mali zemin üzerine oturtulması ve seçim süreçlerine yönelik kaynak yönetiminin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Turan Yaldır’ın yeni görevinin, parti yönetiminde ve siyasi çalışmalarında önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.