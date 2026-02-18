İYİ Parti'nin Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi'yle ittifak yapacağı iddiaları, gündemdeki sıcaklığı korurken parti içinden de olası ittifaka ilk itiraz geldi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 'Kamuoyunda son günlerde söz edilen ittifaklara ihtiyacı olmadığı gibi, bu gibi ittifaklar, kısıtlı bir seçmen tabanını hedeflemekten öteye geçemez.' ifadeleriyle bu olasılığa sıcak bakmadığını belirtti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan bir araya gelmiş ve iki lider birlikte sıcak mesajlar vermişti.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarda İYİ Parti ile ittifak sinyali vermişti.

İYİ PARTİ'DEN İLK İTİRAZ GELDİ

Lütfü Türkkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olası ittifaka sıcak bakmadığı belirtti.

Türkan, bu tür ittifakların kısıtlı bir seçmene hitap edeceğini ifade ederek şu cümleleri kullandı:

İYİ Parti kendi futuhat alanı içerisinde; büyümeye, genişlemeye en müsait partidir.

Yeter ki bu konudaki çalışmalarımız, doğru strateji üzerinde devam etsin.

Kamuoyunda son günlerde söz edilen ittifaklara ihtiyacı olmadığı gibi, bu gibi ittifaklar, kısıtlı bir seçmen tabanını hedeflemekten öteye geçemez.

Son dönemde sıklıkla birileri tarafından kamuoyu gündemine sunulan bu konuya dair kanaat ve görüşlerimi, İYİ Parti kurucusu, GİK Üyesi ve Milletvekili olarak kamuoyu ile paylaşmayı uygun görüyorum.