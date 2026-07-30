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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda Ankara'da düzenlenen "Bayrak Mitingi"ne katkı sunan ilçe başkanlarına teşekkür edilirken, İl Teşkilat Başkanı Halil Öz tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

TEŞKİLATIN YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ

İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı, İl Başkanı Fatih Titiz başkanlığında ilçe başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilatın mevcut çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ve saha faaliyetleri ele alındı.

BAYRAK MİTİNGİ KATILIMINA TEŞEKKÜR

İl Başkanı Fatih Titiz, 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilen "Bayrak Mitingi"ne Ordu teşkilatlarının gösterdiği katılım dolayısıyla ilçe başkanlarına teşekkür etti. Titiz, teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, güçlü teşkilat yapısıyla sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Toplantıda konuşan Fatih Titiz, "Güçlü teşkilat, güçlü sandık organizasyonu ve sahadaki kararlı mücadelemizle milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Programın sonunda ise İl Teşkilat Başkanı Halil Öz tarafından, Ankara'daki Bayrak Mitingi'ne katkı sunan tüm ilçe başkanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.