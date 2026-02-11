Partide yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca’nın teklifi ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun oluru doğrultusunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine Oğulcan Bayram atandı.

Atama kararının ardından Bayram’ın, gençlik teşkilatlarının yeniden yapılandırılması ve saha çalışmalarının güçlendirilmesi yönünde görev üstleneceği belirtildi.

Parti kaynakları, gençlik yapılanmasının daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.