İYİ Parti, geçtiğimiz pazar 4. Olağan Kurultayı'nı gerçeleştirdi. Kurultayda tek aday olan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez genel başkan seçildi.

DERVİŞOĞLU'NUN SAĞ KOLLARI BELLİ OLDU

Kurultay sonrası partinin Başkanlık Divanı üyeleri ve görevleri belli oldu.

Genel Sekreter Osman Ertürk Özel, Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş göreve getirildi.

BAŞKANLIK DİVANI

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk

Genel Sekreter Osman Ertürk Özel

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan

Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz

Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Yılmaz

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan

Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat

Sosyal Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Sayan Özkal

Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin

Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu

Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu

İYİ PARTİ'DEN ANITKABİR'E ZİYARET

İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne, “Emanet ve talimatınız olan ‘Birinci Vazife’nin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” diye yazdı.

Dervişoğlu'nun mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, bağımsızlığımızın ve millî egemenliğimizin mimarı Aziz Atatürk;

İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nın ardından, dava arkadaşlarım ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Emanet ve talimatınız olan “Birinci Vazife”nin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu yol ve vazife bizim için bir tercih değil, mücadelenize ve milletimize namus borcumuzdur.

Biliyoruz ki Cumhuriyet adaletle ayakta durur, eşitlikle güçlenir.

İyilik ise bu toprakların en köklü mayası, millet olma bilincimizin en sağlam harcıdır.

İşte bu sebeple İYİ Parti olarak bizler, Cumhuriyet’in fazilet olduğuna inanan bir kadro ile gençlerimizin hayal kurabildiği, kadınları güvende, emeklileri ve emekçileri onurlu bir hayat süren Türkiye’yi inşa mücadelesine devam ediyoruz.

Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum ki;

Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni koruyup kollama görevimizden,

Adalet, eşitlik ve iyilikten beslenen bir devlet anlayışı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Ruhunuz şad olsun."