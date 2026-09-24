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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Tuzla Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akbulut'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Akbulut'un genç yaşta vefatının ardından yayımlanan başsağlığı mesajında duyulan üzüntü dile getirildi.

“MEKANI CENNET OLSUN”

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti Tuzla Kurucu Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Akbulut’un genç yaşta vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Fatih kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve İYİ Parti camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”