Kaynak: Haber Merkezi

Tokat/ Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er; "Herkesin hatırlayacağı üzere; İYİ Parti kurulduğu ve seçimlere girdiği ilk günden itibaren bizlere “FETÖ’cü” ve “terörist” diyerek en ağır ithamları yöneltenler, bugün milletimizin vicdanında derin yaralar açan bir çerçeve yasasının altına imza atmışlardır."

​Dün milliyetçilik söylemleri üzerinden siyaset yapanlar, bugün milletimizin hassasiyetlerini hiçe sayan bir düzenlemeyi destekleyerek söyledikleri ile yaptıkları arasındaki büyük çelişkiyi net bir şekilde gözler önüne sermiştir.

​Tokat’ı temsil eden milletvekillerine kamuoyu huzurunda soruyoruz:

​Düne kadar İYİ Parti’yi hedef alırken savurduğunuz o ağır ve haksız ifadeler bugün nereye gitti?

​Türk milletine hesap vermesi gereken asıl kesim sizler değil misiniz?

​Devletin birliğini, milletin huzurunu ve şehitlerimizin aziz hatırasını ilgilendiren böylesine hayati bir konuda, hangi vicdanla ve hangi gerekçeyle bu imzayı attınız?

Milliyetçilik; seçim meydanlarında nutuk atmakla değil, devletin temel değerleri söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergilemekle olur. Vatan sevgisi, iktidarın her kararına kayıtsız şartsız "evet" demek hiç değildir. Gerçek milliyetçilik, gerektiğinde milletin sesini iktidara rağmen haykırabilme cesaretidir.

​Bugün Tokatlı hemşehrilerimizin hafızasına kazınan gerçek; dün en ağır ithamları savuranların, bugün milletimizin vicdanında soru işaretleri oluşturan bir düzenlemeye gözü kapalı destek vermiş olmalarıdır.

​İYİ Parti olarak altını çizerek ifade ediyoruz: Türk milletinin birliğinden, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, üniter devlet yapımızdan ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Hiç kimsenin şahsi ve siyasi hesapları uğruna milli hassasiyetlerimizin aşındırılmasına sessiz kalmayacağız.

​Tokat milletvekilleri attıkları bu imzanın siyasi ve vicdani sorumluluğunu er ya da geç milletimizin huzurunda verecektir. Çünkü millet unutmuyor, Tokat unutmuyor!

​Bizim tarafımız nettir: Biz; şehidimizin, gazimizin, devletimizin ve büyük Türk milletinin yanındayız." demektedir.