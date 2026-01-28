Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekerek; esnafın, çiftçinin ve memurun emeğinin karşılığını alamadığını vurguladı. Er, "Bu bir ekonomik kriz değil, bilinçli bir yönetim tercihidir" dedi.



İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, ülke gündemine ve ekonomik verilere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Çalışarak batıyoruz" diyerek mevcut düzeni eleştiren Er, üreticinin ve çalışanın borç sarmalına mahkûm edildiğini ifade etti.



Başkan Erkan Er, toplumun tüm kesimlerinin aynı ekonomik çıkmazda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu ülkede artık çalışmak çözüm değil, felaketin ta kendisi hâline gelmiştir. Sabahın köründe işinin başına geçen esnaf da, tarlasında ter döken çiftçi de, maaşlı çalışan da aynı çıkmazdadır: Çalışıyoruz ama her geçen gün daha da fakirleşiyoruz."



Esnafın vergi yükü, çiftçinin ise girdi maliyetleri altında ezildiğini dile getiren Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Esnaf Vergi yüküyle boğuluyor, kepenk kapatıyor.

Çiftçi Mazot ve gübre fiyatları altında ezilerek toprağını terk ediyor.

Çalışan Maaşı daha cebine girmeden eriyor ve borçla yaşamaya mahkûm ediliyor.

Er, "Üretene düşman, çalışana kayıtsız bu düzen; emeği değil, israfı ve yandaşlığı büyütüyor" diyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.



"MASALLAR DEĞİL, BOŞ TENCERELER KONUŞUYOR"



Resmî rakamların halkın gerçekliğiyle uyuşmadığını vurgulayan Erkan Er, iktidara çarşı ve pazarın durumunu hatırlattı: "İktidar masallarla ülke yönetiyor, millet ise boş tencerelerle ayakta kalmaya çalışıyor. Rakamlarla refah anlatanlar çarşıya pazara baksın; fileler boş, faturalar dolu, umutlar tükenmiş durumda."



Mevcut durumun bir "iflas" olduğunu savunan İl Başkanı Er, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu bir ekonomik kriz değil, bilinçli bir yönetim tercihidir. Çalışanı ezen, milleti borçla terbiye etmeye çalışan bu anlayış iflas etmiştir. İYİ Parti olarak açıkça söylüyoruz: Bu düzen değişmeden ülke nefes alamaz. Alın teri yok sayılarak hiçbir ekonomi ayakta kalamaz. Çalışarak batmaya razı değiliz!" diyerek sözlerini tamamladı.