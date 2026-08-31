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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin mevcut siyasi gündemine ve terörle mücadele süreçlerine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Er, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin ve üniter yapısının kapalı kapılar ardında pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

​"CUMHURİYETİN TEMEL DEĞERLERİNİ PAZARLIK YAPTIRMAYACAĞIZ"

​İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ortaya koyduğu iradeyi hatırlatan İl Başkanı Erkan Er, yürütülen süreçleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

​"Terör örgütleriyle yürütülen süreçleri 'barış' ve 'kardeşlik' söylemleriyle cilalayıp milletimize kabul ettirmeye çalışanlar bilmelidir ki; Türk milleti ne yapılanları unutacak ne de hesabını sormaktan vazgeçecektir. Gazilerimiz Ankara’nın göbeğinde hak ararken sessiz kalanlar, çiftçimiz emeğinin karşılığını alamazken görmezden gelenler, gençlerimizin geleceği karartılırken susanlar; terör ve terör örgütü mensupları üzerinden Türkiye’ye yeni bir gelecek inşa edemez."

​"TERÖRİSTE AF, GAZİMİZE ABLUKA DAYATMASINI KABUL ETMİYORUZ"

​Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitlerin kanı ve gazilerin fedakârlığıyla kurulduğunu belirten Er, "Biz teröriste af, gazimize abluka; teröriste özgürlük, milletimize sabır dayatılmasını kabul etmiyoruz. Bu devlet kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla kurulmadı" dedi.

​"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

​Açıklamasını İYİ Parti'nin mücadele kararlılığını altını çizerek tamamlayan Erkan Er; Türk milletinin, Cumhuriyetin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sahipsiz olmadığını belirtti. Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Er, "İYİ Parti olarak geri adım atmayacağız, susmayacağız, teslim olmayacağız. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan! Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti, yaşasın bağımsız ve güçlü Türkiye!" diyerek sözlerini noktaladı.