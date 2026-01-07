Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Tokat PTT Başmüdürlüğü’nün kapatılarak Sivas’a bağlanması kentte infial yarattı. İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, alınan kararı “Tokat’a karşı açık bir idari tasfiye ve cezalandırma girişimi” olarak niteleyerek çok sert açıklamalarda bulundu.

Erkan Er, yazılı açıklamasında Tokat’ın yıllardır sistemli biçimde küçültüldüğünü vurgulayarak, “Bu şehir adım adım yetkisizleştiriliyor, itibarsızlaştırılıyor. Buna sessiz kalmamızı kimse beklemesin” dedi.

“BU BİR TASARRUF DEĞİL, TOKAT’I HARİTADAN SİLME ZİHNİYETİDİR”

PTT Başmüdürlüğü’nün kapatılmasının hiçbir ekonomik ya da idari gerekçesi olmadığını ifade eden Er, kararın Tokat’ı Sivas’a bağlama anlayışıyla alınmış açık bir siyasi tercih olduğunu söyledi.

“Vergisini günü gününe ödeyen, nüfusuyla, üretimiyle, stratejik konumuyla ayakta duran Tokat’a ‘Sen başmüdürlük bile hak etmiyorsun’ demek, bu kenti yok saymaktır. Bu karar tasarruf değil, Tokat’ı küçültme ve sindirme politikasıdır.”



“BEDELİNİ TOKATLI ÖDEYECEK”



Erkan Er, kararın sonuçlarının doğrudan Tokat halkını vuracağını belirterek, PTT Başmüdürlüğü’nün kapatılmasının;

Hizmetlerin aksamasına ve yavaşlamasına,

Vatandaşın işlemler için başka illere bağımlı hale gelmesine,

Tokat’ın kamu gücünün ve idari ağırlığının daha da zayıflatılmasına yol açacağını söyledi.

“TOKAT NEDEN HEP GÖZDEN ÇIKARILIYOR?”



Açıklamasında sert sorular yönelten Er, Tokat’ın sürekli kaybettirilen bir şehir haline getirildiğini dile getirdi.

“Tokat neden her seferinde kaybeden tarafta?

Tokat neden sürekli budanan, yetkileri elinden alınan bir şehir?

Bu karar alınırken Tokat’ın milletvekilleri, Tokat’ın yöneticileri neredeydi?”

“Bu kentin sabrını sınamayın”



İYİ Parti olarak geri adım atılana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Erkan Er, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı.

“Buradan açık ve net söylüyoruz: Tokat sahipsiz değildir. PTT Tokat Başmüdürlüğü derhal yeniden açılmalıdır. Aksi halde bu kararın altında imzası olanlar, Tokat halkının vicdanında da, sandıkta da bunun hesabını veremez. Tokat’ı masa başında küçültenlere bu şehir boyun eğmeyecektir.”