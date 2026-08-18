Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

‎

​"Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda sergilenen bu tarihi tablo, Türk milletinin kendi geleceğine ve milli iradesine ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. Tokat'tan Balıkesir'e taşınan bu inanç ve kararlılık, cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve üniter yapımızı koruma hususundaki sarsılmaz irademizin simgesidir. Hiç kimse milletin kararını ve iradesini yok sayamaz; siyasi hesaplarla hukuku gölgeleyemez. İYİ Parti Tokat Teşkilatı olarak, milletimizin sesi olmaya, baskılara ve teslimiyetçi anlayışlara karşı durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve Türk milletinin bağımsız iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda on binlerce vatandaşımızın tek yürek, tek ses olduğu buluşma; milletimizin Cumhuriyet’e, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıktığının güçlü bir ilanıdır.

​O meydandan yükselen ses açıktır: Bu millet sahipsiz değildir, çaresiz değildir ve iradesini hiçbir siyasi hesabın insafına bırakmayacaktır!

​Bizler; milletin iradesini yok sayanlara, hukuku siyasetin gölgesinde bırakanlara, Cumhuriyetimizin temel değerlerini tartışmaya açanlara ve Türkiye’nin milli bütünlüğünü zedeleyecek her türlü anlayışa karşı dimdik duracağız.