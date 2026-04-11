İYİ Parti, ülke genelinde başlatacağı yeni saha programı kapsamında 36 ilde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, program çerçevesinde divan üyeleri ve milletvekilleri “tam kadro” sahada yer alacak.

Haber MOD’dan Alperen İnce’nin haberine göre, partinin planlamasında, geçmişten bugüne merkez sağ seçmenin ağırlıkta olduğu seçim çevrelerine öncelik verileceği belirtiliyor. Bu kapsamda “Selçuklu coğrafyası” ve “Yörük-Türkmen coğrafyası” olarak tanımlanan bölgeler, ilk etapta ziyaret edilecek alanlar arasında yer alıyor.

İl merkezlerinde yapılacak temasların ardından, daha dar ölçekli yerleşim birimlerine geçilmesi öngörülüyor. Parti yetkilileri, potansiyel ilçeler ve beldelerde “konsantre” ve “mikro” çalışmalarla seçmenle doğrudan temasın artırılmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

Saha programının, önümüzdeki dönemde partinin teşkilat yapısını güçlendirme ve yerel düzeyde görünürlüğünü artırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.