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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ve Söğüt İlçe Başkanı Yakup Erdem, ilçe esnafı ve vatandaşlarını 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanında düzenleyecekleri ‘Bayrak Aç Mitingi’ne davet etti.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Söğüt İlçe Başkanı Yakup Erdem ile birlikte çarşı esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Kılınç ziyaretinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun selamını ileterek 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanında düzenleyecekleri ‘Bayrak Aç Mitingi’ne davet etti.

İYİ Parti İl Başkanı Kılınç Söğüt ziyaretinin ardından, sahada karşılaştıkları ilgi, vatandaşların samimi desteği ve güçlü teveccühünün geleceğe dair umutlarını daha da arttırdığını ve milletin Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, birlik ve beraberliğe sahip çıkma kararlılığının kendilerine güç verdiğini belirterek, “Bugün Söğüt ilçemizde vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ederek, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun selamlarını ilettik ve ay yıldızlı bayrağımızı hemşehrilerimize teslim ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize, şanlı Türk bayrağımıza ve milli iradeye sahip çıkmak amacıyla, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.00’de Ankara’da gerçekleştirilecek Bayrak Aç Mitingimize vatandaşlarımızı davet ettik. Sahada karşılaştığımız ilgi, vatandaşlarımızın samimi desteği ve güçlü teveccühü geleceğe dair umutlarımızı daha da artırdı. Milletimizin Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığı bizlere güç verdi. Bu coşkuya, bu heyecana ve bu büyük birlikteliğe ortak olan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘BAYRAK AÇ MİTİNGİ’NE KATILMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

İl Başkanı Kılınç ayrıca Bilecik merkez Atatürk Parkı önünde kurdukları stantta Bayrak Aç Mitingi’ne katılmak isteyen vatandaşların kayıtlarını yaptıklarını ve diğer ilçelerden de mitinge katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs kaldırılacağını söyleyerek tüm Bileciklileri 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanındaki mitinge davet etti.