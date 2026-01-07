Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

İYİ Parti Rize İl Başkan Vekili Mevlut Sancaktutan, il genelinde başlatılan üye kayıt seferberliğinin her geçen gün artan bir ilgiyle devam ettiğini belirterek, teşkilat olarak iktidar yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Sancaktutan, Rize’de vatandaşların gösterdiği teveccühün İYİ Parti ailesine güç kattığını vurgulayarak, merkez sağın yeniden inşası için önemli bir süreçten geçildiğini söyledi. Bu sürecin, iktidar yolunun taşlarının hep birlikte döşenmesi anlamına geldiğini dile getirdi.



18 Ocak’ta Ankara’da gerçekleştirilecek İYİ Parti Büyük Kongresi’nin tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade eden Sancaktutan, “Gözümüz Ankara’da, kalbimiz milletimizle olacak. Büyük kongremiz, merkez sağın birleştiği ve Türkiye’nin kısık sesinin gürleştiği bir gün olacaktır” dedi.



Rize İl Teşkilatı olarak Ankara’da ortaya konacak iradenin en güçlü savunucularından biri olacaklarını belirten Sancaktutan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olacağız. Birlik için çalışıyor, kardeşlik için birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.



Açıklamasında tüm Rizelilere çağrıda bulunan Sancaktutan, “İYİ Parti ailesinin kapıları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Gelin bu kutlu yürüyüşü hep birlikte yapalım. Birlikten güç doğar; bir elin nesi var, iki elin sesi var. Türkiye için hazırız” dedi.