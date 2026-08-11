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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Açıklamaya Pazar İYİ Parti İlçe Başkanı Metin Bal, yönetim kurulu üyesi Mustafa Türkücü, eski İYİ Parti yönetim kurulu üyesi Sabahattin Naiboğlu, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

​İYİ Parti olarak ilk günden beri açıkça söyledik:

Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, İmralı’dan gönderilen mesajlarla belirlenemez!

Bugün “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen sürecin geldiği nokta ortadadır. Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler, milletimizden saklanan hazırlıklar ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önüne getirilen sözde “Çerçeve Yasa”…

İYİ Parti olarak biz, bu oyunu daha ilk gün gördük. Başından beri karşı duruşumuzu sürdürdük. Çünkü mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır.

Mesele, şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele, Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır.

BİZ BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Buradan açıkça ilan ediyoruz:

Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz! Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz.

Millî egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz. Türk milletinin geleceği, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez! ​Kimse bize “barış” diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez. Kimse bize “Terörsüz Türkiye” diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez.

Bizim tarafımız bellidir:

Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyetin tarafındayız. Biz millî egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin tarafındayız. Biz gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız.

​Kimileri İmralı’yı siyasi muhatap kabul edebilir. Kimileri milletin karşısına çıkıp bütün bunları yeni isimlerle, yeni sloganlarla, yeni ambalajlarla sunabilir.

Ama biz gerçeğin adını değiştirmeyeceğiz:

Terörist, teröristtir. Silah, silahtır. Tehdit, tehdittir. Devlet de devlettir!

Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde İYİ Parti olarak, ilk günden beri nerede durduysak bugün de oradayız!

Buradan bütün teşkilatlarımızla, bütün kadrolarımızla ve bütün gücümüzle ilan ediyoruz:

Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir! İYİ Parti buradadır! İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir.

​Ne Cumhuriyetimizi pazarlık masasına bırakacağız ne Türkiye’nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim edeceğiz! Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz!

Ve herkes şunu bilsin ki:

İhanetin zaman aşımı yoktur!