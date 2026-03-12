

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

İYİ Parti Rize İl Başkanı Kürşat Hacısüleymanoğlu, kamuoyunda tartışılan çözüm süreci ve Meclis’te kurulan komisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hacısüleymanoğlu, söz konusu süreci ilk günden itibaren eleştirdiklerini belirterek, İYİ Parti olarak bu girişimi “ihanet süreci” olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Bu nitelendirmeyi yapmalarının temel sebebinin, Meclis’te kurulan komisyonun terör örgütü lideri olarak hüküm giymiş Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine kurulduğu iddiası olduğunu söyledi.



Konuya ilişkin değerlendirmesinde Hacısüleymanoğlu, sürecin sonucundan ziyade bu aşamaya kadar yaşananların önemli olduğunu vurgulayarak, “Neticesinin ne çıkacağının bu aşamada çok önemi yok. Önemli olan, bu süreçte Öcalan’ın meşrulaştırılmasıdır. Ne yazık ki bu gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye kavramı özellikle seçilmiş bir kavramdır” diyen Hacısüleymanoğlu, bu söylem üzerinden İYİ Parti’nin farklı bir konumda gösterilmeye çalışıldığını savundu. Hacısüleymanoğlu, “Terörsüz Türkiye’yi kim istemez? Ancak İYİ Parti sanki terör istiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz” dedi.



İYİ Parti olarak söz konusu komisyonda yer almamayı doğru bir karar olarak gördüklerini belirten Hacısüleymanoğlu, “İYİ Parti İl Başkanı olduğum için gurur duyuyorum. Sokakta vatandaşımıza, Öcalan’ın talep ettiği bir komisyonda yer almadığımızı söyleyebildiğimiz için gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.