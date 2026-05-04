

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, Kanal Ordu’ya yaptığı açıklamada Perşembe Yaylası’nda başlatılan maden ve sondaj çalışmalarına sert tepki gösterdi. Sürecin yürütülüş biçimini ve vatandaşların alana girişinin engellenmesini eleştiren Titiz, iktidar temsilcilerinin de konuya yeterince sahip çıkmadığını söyledi.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ SÜRECE BAŞLADILAR"

Yeni çıkan bir kararnameye dayanılarak firmanın sahaya çok hızlı bir şekilde sokulduğunu belirten Titiz, bölge halkının alana alınmamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yeni çıkan bir kararnameye istinaden firmanın da bu kararnameyi baz alarak yangından mal kaçırır gibi sürece başlayıp sondaj makinelerini oraya devlet gücüyle sokmaya çalışması, vatandaşların oraya girişinin engellenmesi çok doğru bulduğumuz bir süreç değil. Sanki yangından mal kaçırılıyor gibi. Gerçekten Ordu'nun en güzide yerlerinden birisi olan Perşembe Yaylamızın ve devamının bu sürece sokulmasına Ordulular olarak, İYİ Parti ailesi olarak karşı çıkıyoruz."

"MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDERKEN FİRMANIN KORUNMASI DOĞRU DEĞİL"

Sondaj alanındaki güvenlik güçlerinin varlığına ve henüz sonuçlanmamış hukuki sürece dikkat çeken Titiz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, polisimizin, askerimizin hepsinin görevi vatanın toprağını savunmak olduğunu düşünenlerdenim. Bugün geldiğimiz noktada toprağın adaletsiz bir şekilde katledildiği bir dönemde, mahkeme süreci devam ederken ve henüz bilirkişi raporu ortada yokken maden firmasının korunarak alana sokulması doğru değildir."

“HAMARATLIK YAPIP ALGIYI FARKLI YÖNE ÇEKMEK ÇOK ENTERESAN GELİYOR BANA”

Sürecin siyasi boyutu üzerinden iktidar partisine mensup belediye başkanları ve milletvekillerini eleştiren Titiz, yapılan açıklamaları algı yönetimi olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Görüyoruz ki iktidarın belediye başkanları, vekilleri yani sürece zaten sahip çıkmıyor. Bu süreçte topu taca atmak dediğim şekilde kendilerini oyunun içinde tutmaya çalışıyorlar. Ama mümkün oldukça da topa dokunmak istemiyorlar, topu taca atıyorlar. Yani ben Aybastı Belediye Başkanı'nın açıklamalarını da böyle yorumluyorum. Yine hükümet kanadından bir vekilin çıkıp 'hamaratlık' yaparak özellikle belirtmek istiyorum, algıyı farklı yöne çekmesi de çok enteresan geliyor bana."

Titiz ayrıca, çalışma alanının ilçe sınırına uzak olmasının riski ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, "Bunun iki kilometre Aybastı ilçe sınırının dışında olması, Perşembe Yaylası’na, mendereslerimize, doğamıza, şelalemize, suyumuza zarar vermeyeceğini söylemek akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 1 OLMASI, YÜZDE 74'ÜN MADENE AÇILDIĞI GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

İktidar cephesinden gelen 'maden alanlarının küçük olduğuna' dair açıklamalara da yanıt veren Titiz, "Şu anda yüzde 1’lik bir alana denk geliyor olması, Ordu’nun yüzde 74’lük alanının madene açıldığı gerçeğini değiştirmiyor." şeklinde konuştu.

Son olarak partisinin madencilik politikasına ve çözüm önerisine değinen İYİ Parti İl Başkanı, "Biz İYİ Parti olarak tamamen milli bir maden yasasının oluşturulması, çıkan madenin yüzde yüzünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kullanılabileceği bir sistemin kurulması taraftarıyız." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.