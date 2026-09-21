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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’ın TMO ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Titiz, iktidar milletvekillerinin piyasa aktörlerine çağrı yapmak yerine siyasi sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.

“TMO FİYATI 300 TL BANDINA ÇIKARILMALI”

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’ın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek tüccar ve ihracatçılara yönelik çağrısı, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz’in tepkisine neden oldu.

Titiz, üreticinin beklentisinin yalnızca piyasa aktörlerine yapılan çağrılar olmadığını belirterek, iktidar milletvekillerinin çözüm için doğrudan siyasi girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etti.

TMO alım fiyatının yeniden değerlendirilerek 300 TL seviyelerine çıkarılması gerektiğini savunan Titiz, üreticilerin yaşadığı sorunların TBMM, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde gündeme taşınmasını istedi.

“SORUNU ANLATIYOR, TEMENNİDE BULUNUYORSUNUZ”

Hamarat’ın açıklamasının sorumluluğu serbest piyasa aktörlerine bıraktığını öne süren Titiz, iktidar milletvekillerinin çözüm konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Titiz, “Siz muhalefet değilsiniz, iktidar milletvekilisiniz. Üreticinin sizden beklentisi tüccara ricada bulunmanız veya serbest piyasaya temennide bulunmanız değil, siyasi sorumluluk almanızdır” ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatındaki yaklaşık 70 liralık farkın üretici açısından önemli olduğunu belirten Titiz, fiyatın yükseltilmesi için siyasi girişimlerde bulunulması gerektiğini savundu.

“FINDIĞI ANKARA’DAN DEĞİL, BAHÇEDEN ÖĞRENİRSİNİZ”

Ordu’daki fındık üreticilerinin artan maliyetlerine de dikkat çeken Titiz, Ankara’dan yapılan açıklamaların sahadaki gerçekleri yeterince yansıtmadığını ileri sürdü.

Üreticinin gübre, ilaç, işçilik ve patoz gibi giderlerinin arttığını belirten Titiz, fındığın bahçeden pazara kadar geçen süreçte yaşadığı değer kaybının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Titiz, açıklamasında, “Sanki iktidar biziz, muhalefet sizsiniz. Sorunu anlatıyor, temennide bulunuyor, topu taca atıyorsunuz. Üretici ise çözüm bekliyor” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİCİ SOMUT ADIM BEKLİYOR”

Fındığın dolar karşılığının yanı sıra üreticinin alım gücünün de değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Titiz, fiyatların geçmiş yıllara göre üreticinin satın alma gücündeki değişimi de ortaya koyması gerektiğini savundu.

Titiz, açıklamasının sonunda daha önce iktidar kanadından yapılan “maden fındıktan fazla kazandırıyor” yönündeki açıklamalara atıfta bulunarak, fındık üreticisinin beklentisinin yalnızca çağrı ve temenniler olmadığını belirtti.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyat ve bu fiyatın oluşması için sorumluluk üstlenen bir siyasi irade istediğini ifade etti.