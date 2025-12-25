Yeniçağ - Ordu / Ali Yazan

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Ordu’ya aktarılan 112 milyon TL’lik dev kaynağın sadece AK Partili belediyelere paylaştırılması, Ordu siyasetinde fitili ateşledi. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, yapılan bu adaletsizliğe karşı adeta bayrak açtı.

“Altınordu, Korgan, Kabataş… Bu İlçeler Haritadan Mı Silindi?”

Aktarılan bütçeden muhalefet belediyeleri olan Altınordu, Korgan, Kabataş, Çamaş ve Gürgentepe’nin tek kuruş pay alamamasını sert bir dille eleştiren Titiz, iktidara şu soruları yöneltti:

* “Bu ilçeler Ordu’nun bir parçası değil mi?”

* “Bu belediyeler hizmet üretmiyor mu?”

* “Orada yaşayan vatandaşlarımızın yatırıma ihtiyacı yok mu?”

“Devlet Partiye Değil, Millete Hizmet Eder!”

Kamu kaynaklarının şeffaf ve adil dağıtılması gerektiğini vurgulayan Titiz, siyasi tercihlere göre yapılan bu ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu belirtti. Titiz, “Devlet; partilere değil, millete hizmet eder. Siyasi tercihlere göre yapılan bu dağılımı reddediyoruz,” dedi.

Ordulu Bu Adaletsizliği Unutmayacak!

Açıklamasının sonunda Ordu halkının yapılanları hafızasına kazıdığını belirten İYİ Parti İl Başkanı, iktidara net bir mesaj gönderdi:

“Ayrımcılık değil adalet, dışlama değil eşitlik istiyoruz. Ordulu bu yaptığınızı unutmaz. Ordu sahipsiz değildir!”