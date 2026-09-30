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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Avukat İlayda Yılmaz, Türkiye’nin demografik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ailelerin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Türkiye çocuk istiyorsa, önce aileye güven vermelidir” dedi.

“DEMOGRAFİK YAPI GÜÇLÜ BİR UYARI VERİYOR”

İYİ Parti tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Demografik Geleceğimiz ve Nüfus Politikaları” başlıklı basın açıklaması Ordu’da da yapıldı.

İYİ Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Avukat İlayda Yılmaz tarafından okunan açıklamada, Türkiye’nin nüfus yapısındaki değişime ve doğurganlık oranındaki düşüşe dikkat çekildi.

Yılmaz, Türkiye’nin demografik geleceğinin resmi veriler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, 2025 yılında 895 bin 374 bebeğin dünyaya geldiğini, toplam doğurganlık hızının ise 1,42’ye gerilediğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısının 9 milyon 583 bin olduğu, yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1, çocuk nüfus oranının ise yüzde 20,4 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

İYİ Parti’nin açıklamasında, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde Türkiye nüfusunun yüzyılın sonunda yaklaşık 76,8 milyon seviyesine gerilemesinin beklendiği de ifade edildi.

“AİLELER GELECEĞİ DÜŞÜNEREK KARAR VERİYOR”

Nüfus politikasının yalnızca doğum oranları üzerinden ele alınmaması gerektiğini savunan Yılmaz, ailelerin çocuk sahibi olma kararlarında ekonomik koşulların ve gelecek kaygısının etkili olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarının eğitiminden barınma koşullarına, meslek sahibi olup olamayacağından ileride ev sahibi olabilmesine kadar pek çok unsuru değerlendirdiğini belirten Yılmaz, bazı ailelerin ikinci çocuk konusunda karar verirken ekonomik imkânlarını ilk çocuklarının geleceğine yönlendirdiğini ifade etti.

Yılmaz, “Türkiye’nin nüfus sorunu, insanların çocuk istememesi değildir. Türkiye’nin nüfus sorunu, aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı güven içinde planlayamamasıdır” dedi.

İYİ PARTİ’DEN AİLE POLİTİKALARINA İLİŞKİN ÖNERİLER

Açıklamada İYİ Parti’nin nüfus politikasına ilişkin önerileri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Partinin yaklaşımına göre, genç ailelerin ekonomik belirsizliklerinin azaltılması amacıyla erişilebilir konut modellerinin yaygınlaştırılması ve ailelere yönelik sosyal desteklerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Bunun yanında kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve bakım yükünün yalnızca kadınların üzerinde kalmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Çalışan anne ve babaların desteklenmesine yönelik esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi ve ebeveyn izinlerinin güçlendirilmesi de açıklamada yer alan öneriler arasında bulundu.

Yılmaz, güçlü aile yapısının kadınların ekonomik hayattan dışlanmasıyla değil, kadınların çalışma hayatında güven içinde yer alabilmesiyle mümkün olduğunu savundu.

“NÜFUS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ GÜVEN ORTAMINDAN GEÇİYOR”

İYİ Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı İlayda Yılmaz, Türkiye’nin nüfus sorununa ilişkin çözümün vatandaşlara daha fazla çocuk sahibi olmaları yönünde çağrı yapılmasından geçmediğini ifade etti.

Yılmaz, ailelerin geleceğe güven duyabileceği ekonomik ve sosyal şartların oluşturulması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin aile kurmayı kolaylaştırmadan nüfus sorununu çözemeyeceğini savundu.

Açıklamasını, “Türkiye çocuk istiyorsa, önce aileye güven vermelidir. Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla slogan değil; daha güçlü bir sosyal devlet, daha güçlü aileler ve geleceğine güvenen bir toplumdur” sözleriyle tamamladı.