İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu partisinin bugünkü grup toplantısında Erdoğan'ın yeğenini tümgeneral olarak atamasından, devletin çiftçiye olan borcuna; geçinemeyen esnafın isyanından iktidarın yeniden gündeme getirdiği Varlık Barışı'na kadar çok sayıda konuyu eleştirdi.

Müsavat Dervişoğlu'nun "Varlık barışının PKK'nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye'ye sokulmasıyla bir ilgisi var mı?" çıkışı gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Bugünkü grup toplantımızda geçlerimiz de var. Başta onlar olmak üzere hepinizi selamlıyorum.

"19 MAYIS BÜYÜK BİR CUMHURİYET'İN ADIDIR"

-Annler Günü'nde Zübeyde hanımın kabrindeydik. Türk milletinin makul talihini değiştiren bir avladı yetiştirdi. 19 Mayıs bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımıdır. 19 Mayıs Büyük bir Cumhuriyet'in adıdır.

-Bugünün genci 'ben ailemin sahip olduğu geleceğe ulaşabilecek miyim?' endişesiyle boğuluyor. 21. yüzyılda askıda bekleyen milyonlarca genç var. Bu kara bulutu dağıtacak olan da Cumhuriyet'in değerlerini rehber edinenlerdir. Yani sizlersiniz gençler...

-18- 34 yaş arası gençler geleceklerinden endişeli. Gözlerimizin önünde bir kuşak kırılıyor. AKP eliyle yok edildiğinin açıkça ifadesidir. Bu gençler AKP İktidarında iş aramış, eğitim almış kuşaktır. Buradan söylüyorum bu gençlerin imkansızlığının sorumlusu doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de irtifa kaybediyor. Bu kadar eğitim binası yapıp bu kadar kalitesiz bir eğitim kurmayı nasıl becerdiler acaba?

"ERDOĞAN HİÇ OLMAZSA BU TÜRK GENÇLERİNDEN UTANMAYI BECER"

-Cumhurbaşkanlığında bulunan raporda gençlerimizin mezun olduktan sonra 3 yıl işsiz kaldığı daha sonrada mezun olduğu bölüm dışında çalıştığı ortaya çıkmıştır. Sınava hazırlanan geçlere 'diploman yetmez, emeğin yetmez. Bir tanıdık, siyasi referans bulacaksın' deniyor. Böyle bir devlet istiyor musunuz? Erdoğan bu Türk gençlerinden 19 Mayıs'ta hiç olmazsa utanmayı becer diyorum.

'ZİKRULLAH ERDOĞAN' GÖNDERMESİ

-33 yaşında bir kaymakam, tümgeneral oldu. Bu kişinin memleketi Rize. Atananın soy ismi de Erdoğan. Sosyal medya hesabından 'sevgili dayım' diye atıfta bulunuyor. Birileri sınav kapısında bekliyorken birilerine kapılar açılıyorsa orada adelet yok demektir.

-19 Mayıs'ın kutlamak istiyorsak gençlerin önündeki engelleri yıkmak zorundayız.

"BEKEYİN GELİYORUZ, HESAP SORACAĞIZ"

-Kemeraltı'nda esnafımız geçimediğini söyledi. Bir esnafımız kızının mühendis olduğunu, yazılım bildiğini ama iş bulamadığı için yanıda çırak olarak çalıştığını söyledi. Bunun adı plansızlıktır, likakatsizliktir, akılsızlıktır. Bu düzeni değiştireceği. Bekeyin geliyoruz, hesap soracağız.

-İzmir'de üreticilerimizle de bir araya geldik. 'Bittik' dediler. Bir diğer üreticimiz patateslerini satamadığını, alan olmadığını söyledi. Tüketici, esnaf yanıyor. Saray'da kriz, tasarruf yok. Saray'da geçim derdi yok. Ama milletin evinde her gün hesap, zam, kaygı var.

"BU ÜLKEDE DEVLET ÇİFTÇİYE BOÇLUDUR"

-Tarım kanunu çok açık. Yüzde 1'den fazlasını veremezsiniz. İcranın başındakine Erdoğan'a diyor. Devletin son 20 yılda çiftçiye 177 bin dolar aktarmış olması gerekiyordu. Çiftçinin bankalara 1 birim borcu varsa, devletin çiftçiye 4 birim borcu var. Bu ülkede devlet çiftçiye boçludur.

-Şimdi yine bir varlık barışı konuşuluyor. En son 2021'de soru önergesi vermiştim. Beklenen sermayede bir türlü gelmedi. Bunu bekleyenler varlıkların hangi yollarla edinildiğinin kayıt altına alınması hali. Terörüz finansmanı uyuşturucu, silah gibi bu kapsamda meşrulaştırılmasının önünü açıyor.

"VARLIK BARIŞININ PKK'NIN YURT DIŞINDAKİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE'YE SOKULMASIYLA BİR İLGİSİ VAR MI?"

-Teröristlerle yürüttüğünüz pazarlık süreciyle bir kısım gedikli teröristin Türkiye'ye dönmesi de bu pazarlığın bir unsuru olarak düşünülüyorken, bu düzenlemenin PKK'nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye'ye sokulmasıyla bir ilgisi var mıdır? Sorusunun yanıtını aramak zorundayız.

-Biz İYİ Parti olarak üreticileri gençleştireceğiz, tercih alanı yapacağız. Sonra Afganistan'dan çoban getiriyorlar. Tarladan kazanılamadığı için çocuğunu okutmuş ama çocuğu da işsiz. Bunlar koca Anadolu'yu bitirdi. Üretici kooperatiflerini güçlendireceğiz.

-Çiftçilerin akaryakıttan alınan vergiyi sıfırlayacağız. Alacaklarını ödeyeceğiz. Böylece üretim artacak. Çiftçin zaranına satmayacak, vatandaş alamadığı için uzaktan bakmayacak. Bunları görmektir mesele. Sen yabancı torumdan görürsen Türk milleti bu hale gelir. "Füze, uçak yapıyoruz" bunları konuşuyor. Füze üretip vatandaşına çürük patates yediren bir iktidar ayakta kalamaz.

"MİLLETİ UYUTMAYIN..."

-Milleti uyutmayın. Devletin görevi vatandaşın sağlığı, eğitimi, güvenliğini eş zamanlı sağlamaktır. 'Yol yaptım, hastane yaptım' diyor. Tabii ki yapacaksın. Saatte 2 milyar dolar vergi topluyorsun.