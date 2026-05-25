Türkiye mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve başkanlık görevi düşürüldüğü için CHP Genel Merkezi'nden polisin biber gazlı müdahalesiyle çıkarılan Özgür Özel'i konuşmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'nde konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dervişoğlu "CHP'ye yapılan operasyon Türkiye'yi yönetenlerin çaresizliğini gösteriyor." dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı açıklamalardan önemli başlıklar şöyle:

-Sayın basın mensupları çağımız belirsizlik çağı diye isimlendiriliyor. Bizim yaşadıklarımız ise, bu çağ içerisinde ancak bir utanç dönemi olarak tarif edilebilir. Cumhurbaşkanı Hükumet Sistemiyle, sistematik hale gelen bir utanç dönemidir bahsettiğim.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ KAPILARININ KIRILARAK, İÇERİYE ZORLA GİRİLMESİNE..."

-Şayet aksi olsaydı, 30 yıllık Bilgi Üniversitesi iki satırlık bir cumhurbaşkanı kararnamesi ile kapatılıp, birkaç gün sonra yeniden açılmazdı. Aksi olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kapılarının kırılarak, içeriye zorla girilmesine, mahkeme kararıyla bir partiye genel başkan tayin edilmesine biraz olsun şaşırırdık.

"NEYE ŞAŞIRACAĞIMIZI DA ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIZ"

-Ancak şaşırmadık, çünkü bu aşamayı çoktan geride bırakmış durumdayız. Aslında, neye şaşıracağımızı da şaşırmış durumdayız. Haksızlıklara şaşırmıyoruz. Adaletsizliklere şaşırmıyoruz. Yolsuzluklara şaşırmıyoruz. Ahlaksızlıklara şaşırmıyoruz. Yargının vesayetine şaşırmıyoruz. Milletin beklentilerinin hilafına alınan gece yarısı kararlarına şaşırmıyoruz. Hukuki mi yoksa siyasi mi olduğu tartışılan sabah operasyonlarına şaşırmıyoruz. Velhasıl bize olağanüstülüğü olağan diye kanıksatmaya başladılar.

-Daha ne olacak da şaşıracağız acaba? Bu tam bir çürümüşlük halidir ve içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye’nin hak ettiği bir durum değildir. Bizler, milletimizin iradesinin üzerinde başka bir irade tanımayan, adaletin ertelenemez bir hak olduğuna inanan İYİ Partililer olarak, son günlerde yaşananları büyük bir endişe ile takip ediyoruz.

"CHP'YE YAPILAN OPERASYON TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

-Üniformalı darbe dönemlerini aratmayan, hatta belki de maalesef aratan olaylara şahit oluyor, Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz. Çünkü bugün orta yerde, üzülerek ifade ediyorum ki: “sözgelimi” bir Cumhuriyet vardır.

-Cumhuriyetimizi maalesef, bir kayyımlar cumhuriyetine dönüştürmek istiyorlar. Birinin milliyetçilere, bir başkasının Atatürkçülere, bir terör hükümlüsünün de Kürtlere kayyum atandığı bir düzendir bu.

-Bu sayede, Sayın Erdoğan da kendisini, ebediyen Türk devletine kayyum olarak tayin etme hevesindedir.

-Bu çerçeveden bakıldığında CHP’ye yapılan operasyon, Türkiye’yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir “siyasetsizlik” durağıdır.

"DEMOKRASİ GİRİŞİMİ OLMAYAN HER GİRİŞİMİ KINIYORUZ"

-Demokrasi girişimi olmayan her girişimi kınıyoruz. CHP'de orta çıkan tüm sorunların kurumsal bütünlük içinde çözüleceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyet'i adalet aşığı bir millettir. Gidişattan endişeliyiz ama gelecekten değiliz.

"MİLLETİMİZ RAHATSIZDIR VE BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BEKLEMEKTEDİR"

-Hem iktidara hem kurumlarımıza hem de meselenin taraflarına çağrımız odur ki, milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.

-Yargıyı bağımsız, demokrasimizi güçlü kılmanın yolu, milletimizin geçmişte yaşanan kötülüklere karşı aldığı tavrı hatırlamaktan geçmektedir. Unutmayın ki, bu milletin sabrının da bir sınırı vardır

SORU-CEVAP

- Fethi Yıldız'dan 'Mutlak butlan' itirazı geldi. Siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti?

-Günaydın diyorum önce. Fethi Yıldız beyi geçmişten tanıyorum. Bu sürecin davul zurna çalınarak geldiğini yeni anlamış. Erdoğan'a götürülen bir süreç olduğunu anlakta zorlanmış bunu anlıyorum. MHP'den gelen çağrılar fazla karşılık bulmuyor. Öcalan çağrısı yaparsanız Meclis'e getiremezsiniz. Statü ararsanız, bulamazsanız. Söz söyleyenlerin dikkat etmesi lazım.

-Bugün Türkiye'nin en büyük krizi nedir?

-Türkiye'nin eski siyasi iklimi tatışılarak bu konuma gelinmiştir. Şimdi geçmiş aranmaktadır.