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Kaynak: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konuk Evi'nde gerçekleştirilen Milliyetçi Kongre Derneği kongresine katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Dervişoğlu, tarihin millete yalnızca zaferler bırakmadığını, aynı zamanda yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da yüklediğini ifade etti.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN VAZİFESİ BİRLEŞTİRMEKTİR"

Konuşmasında Türk milliyetçilerinin birleştirici misyonuna dikkat çeken Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yolu da birbirimize bakıp, kimin daha fazla milliyetçi olduğunu tartmaktan değil, milletin önündeki meseleleri doğru teşhis edebilmekten, zamanımızın sorumluluğunu üstlenmekten ve müşterek bir gelecek tasavvuru ortaya koyabilmekten geçer."

"HEDEFİMİZ ÖZGÜR VE GÜÇLÜ BİR GELECEK"

Görevlerinin bu düşünceyi bilgi, ortak akıl ve sorumluluk bilinciyle beslemek olduğunun altını çizen İYİ Parti lideri Dervişoğlu, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Hedefimiz, Türk milletinin kendi kimliğini koruyarak özgür, müreffeh, adil ve güçlü bir geleceğe yürümesidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu da birlikte düşünmekten, cesaretle tartışmaktan, bilimsel akıldan ayrılmamaktan ve milletimizin geleceği için çalışmaktan geçmektedir."

Konuşmasının sonunda Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü de kutlayan Dervişoğlu, ortak aklın ve milli sorumluluğun güçlenmesini dilediğini belirterek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Dervişoğlu iki gün önce, İstanbul’da Siyasi Liderler Platformu buluşmasında hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek soruları yanıtlamış, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'yi İYİ Parti çatısı altında buluşmaya davet etmişti. MHP lideri Bahçeli’nin "yağmur projesi" açıklamasına da değinen Dervişoğlu, "Diler ve umarım bu proje bir felaket planının parçası olmaz" ifadelerini kullanmıştı.