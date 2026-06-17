İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Mübarek Muharrem ayımız kutlu olsun.

-ABD ve İran arasında nihayet bir barış yapıldı. Hürmüz Boğazı ile bunun bedelini sadece coğrafyamız değil sıradan insanlar da ödüyordu.

"DIŞ POLİTİKA ERGEN ÖFKELERLE YÖNETİLEMEZ"

-Netahyahu'nun kriz anlarında yaptığı açıklamalara Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamaları gördük. Dış politika ergen öfkelerle yönetilemez. Devlet partizanlaştıkça riske girer.

-Orta Doğu krizini sömüren iktidar meraklıların isteği suya düşecektir. Biz başka milletlere karşı insani sorumluluğmu inkar etmeyiz. Ama önce Türkiye önce Türk milleti.

-Dış politika bir ucuzluk malzemesi değildir. Devlet aklı ister, irade ister.

SON 25 YILDA NERELERE GELDİK? HUKUKUMUZ NEREDE KAYBOLDU?

-Demirel'i vefatının yıl dönmünde yad etmek isterim. Bozkırla yeşilin kavgasının adamıydı. Bir ömür Türkiye için mücadele etti. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyet nedir diye sorulduğunda 'benim işte' derdi. Bir köylü cocuğunu Cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyet'tir işte derdi. Şimdi bunun neresindeyiz? Son 25 yılda nerelere geldik? Hukukumuz nerede kayboldu?

-12-14 Haziran'da Türk Hukuk Çalıştayı'nda bir araya geldik. 2 gün boyunca tartıştık ve fikir ürettik. Ortak bir ses yükseldi sonunda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yargının bağımsızlığını, iktidarın çıkarına göre karar verdiğini ve milleti nasıl zehirlediğini konuştuk. Kadına şiddeti ve çocukları konuştuk. Basın özgürlüğünü, seçimleri konuştuk. Hesap verilebilirliği konuştuk. Memeleketin üzerine çöken ağır yükün reçetesini tek tek saydık.

-Reçetede yandaş ihalelere son vermek var. Bizim devlet anlayışımızda şeffaf, adil bir devlet anlayışı var. Hukuku olmayan devletlerin yok olacağı tesbiti var. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun.

-Bir memlekette adalet yerini bulmuyorsa, mutlulukta olmaz.

"MEMLEKETİMİZİN EN KIYMETLİ TARIM ARAZİLERİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

-AK Parti ile geçen 24 yıl boyunca çiftçi gerilemiştir. Meralar ve memleketimizin en kıymetli tarım arazileri yabancılara peşkeş çekildi. AK Parti'nin tarım politikası çoktan iflas etmiştir. Planlı bir yol izlenseydi vatandaşımız zorlanmayacaktı.

-Zararına üretim yapılıyor. Anadolu inzanımız aç kalıyor.

"EY ERDOĞAN..."

-Ey Erdoğan zaman hükmünü veriyor. Bugün yaptığın operasyonlar ve trollerle algı operasyonları yapıyorsan sebep budur. Taşıma suyla değirmen dönmez Erdoğan. Bak arkadaş füze yapmak için anayasayı çiğnemek zorunda değilsin. Enerji üretmek için dereleri kurutmak değilsin. Barış için teröristle kucaklaşmak zorunda değilsin. Bu millet senin iktidarını taşımak için çile çekmek zorunda değil. Sen bu memlekete mecbursun ama bu memleket sana mecbur değil.

"SEBEP KAYYUM CUMHURİYETİ'DİR"

-Tavuklara operasyon nedir ya? Horozları ajanlıkla mı, dış mihrakların odağı olmakla mı suçlayacaksınız?Şimdi yolcuk başladı Erdoğan. Tren Haydarpaşa'dan kalkıyor Allah'ın izniyle. Sebep kayyum Cumhuriyeti'dir. Herkes taraflarını ilan ediyor. Biz yapay gündemere 'hayır" diyoruz.

"ZAMAN KAYDETMEDEN REFERANDUM YAPSIN"

-Birileri iktidarın da göz yummasıyla bebek katili Öcalan'a özgürlük mitingleri düzenliyor. Bu suçu ve suçluyu övmektir. Plan çok açık oyun çok nettir. Onlar Kürt kardeşlerimi ve İmralı'dakine teba yapmak istiyor. Vatandaşın kimliğine kayyum, mutlak butlan atıyorlar. Meclis'te yasa çıkaracak çoğunluğa sahipsiniz. Öcalan'a serbest kalmasının millete sorulması lazımdır. Zaman kaydetmeden referandum yapsın. Türk milleti adına baş kaldırıyorum.

-Vatan hainlerini kutsamak isteyenlere, şehit ailelerin gözyaşları için, intihar eden polislerimiz için, haber yaptığı için gözaltına alınan gazeteciler için, siyaset yaptığı için cevaevine atılanlar için, konuşamayanlar için bayrak açıyorum.

-27 Haziran'da Tandoğan Meydanı'ndan olacağız. Tüm vatandaşları bayrak açmaya çağırıyorum. Hep birlikte haykıracağız "yıkılsın zillet, yaşasın Cumhuriyet."