Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Mübarek Muharrem ayımız kutlu olsun.

-ABD ve İran arasında nihayet bir barış yapıldı. Hürmüz Boğazı ile bunun bedelini sadece coğrafyamız değil sıradan insanlar da ödüyordu.

"DIŞ POLİTİKA ERGEN ÖFKELERLE YÖNETİLEMEZ"

-Netahyahu'nun kriz anlarında yaptığı açıklamalara Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamaları gördük. Dış politika ergen öfkelerle yönetilemez. Devlet partizanlaştıkça riske girer.

-Orta Doğu krizini sömüren iktidar meraklıların isteği suya düşecektir. Biz başka milletlere karşı insani sorumluluğmu inkar etmeyiz. Ama önce Türkiye önce Türk milleti.

-Dış politika bir ucuzluk malzemesi değildir. Devlet aklı ister, irade ister.

SON 25 YILDA NERELERE GELDİK? HUKUKUMUZ NEREDE KAYBOLDU?

-Demirel'i vefatının yıl dönmünde yad etmek isterim. Bozkırla yeşilin kavgasının adamıydı. Bir ömür Türkiye için mücadele etti. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyet nedir diye sorulduğunda 'benim işte' derdi. Bir köylü cocuğunu Cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyet'tir işte derdi. Şimdi bunun neresindeyiz? Son 25 yılda nerelere geldik? Hukukumuz nerede kayboldu?

-12-14 Haziran'da Türk Hukuk Çalıştayı'nda bir araya geldik. 2 gün boyunca tartıştık ve fikir ürettik. Ortak bir ses yükseldi sonunda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yargının bağımsızlığını, iktidarın çıkarına göre karar verdiğini ve milleti nasıl zehirlediğini konuştuk. Kadına şiddeti ve çocukları konuştuk. Basın özgürlüğünü, seçimleri konuştuk. Hesap verilebilirliği konuştuk. Memeleketin üzerine çöken ağır yükün reçetesini tek tek saydık.

-Reçetede yandaş ihalelere son vermek var. Bizim devlet anlayışımızda şeffaf, adil bir devlet anlayışı var. Hukuku olmayan devletlerin yok olacağı tesbiti var. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun.

-Bir memlekette adalet yerini bulmuyorsa, mutlulukta olmaz.

"MEMLEKETİMİZİN EN KIYMETLİ TARIM ARAZİLERİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

-AK Parti ile geçen 24 yıl boyunca çiftçi gerilemiştir. Meralar ve memleketimizin en kıymetli tarım arazileri yabancılara peşkeş çekildi. AK Parti'nin tarım politikası çoktan iflas etmiştir. Planlı bir yol izlenseydi vatandaşımız zorlanmayacaktı.

-Zararına üretim yapılıyor. Anadolu inzanımız aç kalıyor.

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