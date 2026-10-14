İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamasından önemli başlıklar şöyle;

-Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en büyük vurgunu konuşuşsun istedik. Meclis'i kapatık kaçtılar. Gerçeklerden kaçmak istemeleriyle milletin de gerçekleri öğrenmesini istemez.

HALK TV'YE KAYYUMA TEPKİ: ATILAN ADIMLAR HUKUKİ ADIM OLMAKTAN ÇIKTI

-Bu fikirle HalkTV'ye kayyum atadı. Artık atılan adımlar hukuki adım olmaktan çıkmıştır. Kendi partisinden olmayana kayyum, kendi gibi düşünmeyen demokratik derneklere, kanallara kayyum! Bu iktidarın son çırğınışlaırnı izliyoruz. Hakikatin önünde hiçbir şey duramaz.

"BİR VURGUN SİYASİ VE HUKUK ZIRHI OLMADAN NASIL BÜYÜYEBİLİR?"

-FETÖ gitti ama hırsız bitmedi. Fon sorutşmasında sistemin ve suçluların hesap vermesini sağlayacak bir yol izlenmeli. Denetimsizlikle beslenen , fark edilmiş gibi yapılan büyük bir vurgunla karşı karşıyayım. Bu iş organizedir.

-Bu kadar büyük bir vurgun siyasi ve hukuk zırhı olmadan nasıl büyüyebilir? İktidar halen kaçak dövüşüyor. Bir kanun teklifi getirmek zorunda kaldılar. Bu işin faturası kamu bankalarına ve milletin sırtına yüklenemez.

-Bu soygun nasıl yapılabildi? Kim hısım akrabasına tüyo vermek için kullandı. Bçyle bir suç hiçbir halının altına sığmaz.

"DEVLET HIRSIZIN KAPISINA SADAKA KUTUSUYLA GİTMEZ"

-Devlet hırsızın kapısına sadaka kutusuyla gitmez. Haksız kazanç varsa gider geri alır ve yapana cezasını verir. Yoksa bunun adı aklanma borsaları olur. FETÖ'den sonra Fon soygunu borsası gibi bir rezaleti yaşatmanıza asla izin vermeyeğiz.

"HIRSIZ İÇERİDEN OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZ"

-Dış güçler, FETÖ'nün oyunu gibi laflar etmeye başladılar. SPK, BDDK'yı FETÖ mü atamış? Sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Hepsinin altında aynı imza var. Sülün Osman'ın aklına gelmezdi böyle bir şey. Devleti diz yönetiyorsunuz, atamaları siz yapıyorsunuz, denetlemek sizin göreviniz.

-Suçluyu dışarıda arıyorsunuz. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Ey iktidar, imza sahipleri aynaya bakın. Suçlu arıyorsanız aynada.

"KİME KARŞI KURULUYOR BU İTTİFAK?"

-Ortak tehdit kim? Kime karşı kuruluyor bu Mekke ittifakı? Yarın Suusi Arabistan İran ile çatışısa ne olacak? Mehmetçik başka devletlerin siyasi tercihlerin bedelini mi ödeyecek? Türkiye neden yeni bir askeri hükümlülüğün içine sokluyor? Siz Süleyman Şah'ın heykelini koruyamadınız, neyi konuşuyorsunuz!

"MESELE MEKKE DEĞİL"

-Kabemiz Mekke'dedir ona biz el uzatılamaz. Canımız pahasına korururz. Ama ABD'nin tuzağına da düşmemek bize kutsallarımızın tembihir. Mesele Mekke değildir. İstismar etmeye çalışacaklar.

AYRINTILAR GELİYOR...