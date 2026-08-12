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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ



İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Tolga Tanrıverdi, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen sürece ilişkin sert bir açıklama yaptı. İl Başkanı Tolga Tanrıverdi tarafından yapılan açıklamada, terör örgütleriyle müzakere edilmesine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinin pazarlık konusu haline getirilmesine karşı çıkıldı.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Tolga Tanrıverdi, partisinin terörle mücadele konusunda ilk günden bu yana net bir tutum sergilediğini belirterek, “Terörle pazarlık yapılmaz, teröristle müzakere edilmez” mesajını verdi.

Tanrıverdi, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yürütülen görüşmelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirildiği belirtilen “Çerçeve Yasa” hazırlığının kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olduğunu savundu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ”

Açıklamasında sürece yönelik eleştirilerini sürdüren Tanrıverdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilemeyeceğini ifade etti.

Tanrıverdi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz! Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Millî egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz.”

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Tanrıverdi, terör örgütlerinin siyasi muhatap haline getirilmesine karşı olduklarını belirterek, “barış” söylemi üzerinden teröristle müzakerenin meşrulaştırılamayacağını savundu.

“BİZ CUMHURİYETİN TARAFINDAYIZ”

Tanrıverdi, İYİ Parti’nin siyasi duruşunu ise şu sözlerle ifade etti:

“Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyetin tarafındayız. Biz millî egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin tarafındayız. Biz gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız.”

Açıklamada, sürecin farklı isimler ve sloganlarla kamuoyuna sunulabileceği belirtilirken, İYİ Parti’nin tutumunun değişmeyeceği vurgulandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Tolga Tanrıverdi, açıklamasının sonunda teşkilat olarak Cumhuriyet’in ve millî egemenliğin yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. İYİ Parti buradadır. İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir.” ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, Türkiye’nin geleceğinin terör örgütlerinin taleplerine teslim edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, açıklamasını “İhanetin zaman aşımı yoktur!” sözleriyle tamamladı.