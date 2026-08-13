Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ



İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, 16 Ağustos Pazar günü Balıkesir’de gerçekleştirilecek programa katılım çağrısında bulundu. İl Başkanlığı, Kırıkkaleli vatandaşları Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenecek buluşmaya davet etti.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milletin birliğine ve devletin bekasına vurgu yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet, vatan ve ay yıldızlı bayrağa sahip çıkma kararlılığı dile getirildi.

DERVİŞOĞLU İLE BALIKESİR’DE BULUŞACAKLAR

Açıklamada, “Kuvayı Milliye’nin şehri” olarak nitelendirilen Balıkesir’de, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek programda partililerin bir araya geleceği belirtildi.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı açıklamasında, “16 Ağustos Pazar günü bayraklarımızı gururla kaldırıyoruz. Bu kutlu duruşta Kuvayı Milliye’nin şehri Balıkesir’de, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun yanında omuz omuza olacağız.” ifadelerine yer verildi.

KIRIKKALELİLERE DAVET

İl Başkanlığı, programa katılmak isteyen tüm Kırıkkalelilere çağrıda bulunarak, “Tüm hemşehrilerimizi 16 Ağustos Pazar günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’na davet ediyoruz.” açıklamasını yaptı.