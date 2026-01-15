

Balıkesir / Özel Kelkit / Yeniçağ



İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı, emeklilerin ekonomik zorluklara karşı başlattığı hak arama mücadelesine destek vermeye devam ediyor. Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, emekli sendikaları ve dernekleri tarafından düzenlenen oturma eyleminde emeklileri yalnız bırakmadı.

"AÇLIĞA VE YOKSULLUĞA HAYIR"

Emekliler Birleşme Dayanışma Derneği, 2021 Tüm Emekliler Sendikası ve 2017 Tüm Emeklilerin Sendikası’nın ortaklaşa düzenlediği "Açlığa, Yoksulluğa Hayır; İnsanca Yaşamak İstiyoruz" temalı oturma eylemine; İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Teşkilat Başkanı Sn. Hüseyin Günay ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nurşen Sosyal katılım sağladı.

"EMEKLİLER EKONOMİK DAR BOĞAZA İTİLDİ"



Eylem alanında emeklilerin sorunlarını dinleyen ve onlarla omuz omuza duran Başkan Cahit Can Tekin, yaptığı açıklamada emeklilerin içinde bulunduğu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Hayatını bu ülkeye hizmet ederek geçirmiş emeklilerimizin, bugün içine itildikleri ekonomik dar boğaza karşı verdikleri haklı mücadelenin yanındayız. Emeklilerimizin talepleri bir lütuf değil, yıllarca döktükleri alın terinin karşılığıdır.

MÜCADELE KARARLILIĞI

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı olarak her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirten Tekin, insanca yaşam hakkını savunan her platformda emeklilerin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Katılımcı emekliler ise İYİ Parti heyetine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.