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İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu’nun saldırıya uğradığı açıklandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İYİ Partili Fatih Koca, şiddetin hiçbir gerekçeyle meşru gösterilemeyeceğini belirtti.

“BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM”





Fatih Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Anıl Boyacıoğlu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en sert biçimde kınıyor, bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Hiçbir kişi, hiçbir gerekçe ve hiçbir koşul şiddeti meşru kılamaz.”

Siyasi görüşü, görevi veya kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin saldırıya uğramasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Koca, şiddeti normalleştiren ve cesaretlendiren anlayışların karşısında duracaklarını söyledi.





FAİLLERİN BULUNMASI İÇİN ÇAĞRI





Anıl Boyacıoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, saldırıyı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilerek yargı önünde hesap vermesini beklediklerini kaydetti.

İYİ Parti’nin sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sorumluların hukuk çerçevesinde hak ettikleri en ağır cezayı almaları için gereken tüm adımların atılmasını talep ediyoruz. İYİ Parti olarak teşkilatımızın ve gençlik kollarımızın her bir ferdinin yanındayız. Hiçbir saldırı bizi mücadelemizden geri adım attıramaz.”