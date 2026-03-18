İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ayhan Uçan, Belediye Başkanı Mehmet Talat Başkancıoğlu’na vatandaşlara yapılan ramazan yardımlarının fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması nedeni ile tepki gösterdi.

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde daha önceki senelerde de olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım paketleri hazırladı. Hazırlanan yardım paketleri Başkan Bakkalcıoğlu tarafından yardım sahiplerine dağıtılırken, dağıtım sırasında fotoğraf ve video çekilerek bunların Başkan Bakkalcıoğlu ve Bozüyük Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ayhan Uçan tepki gösterdi.

Uçan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşılmada, “İnancımıza göre aldığımız eğitime göre yardım hayır işleri reklam amaçlı değil, insanların yüzüne baka baka yapılmaması gerekir. İnancımız ne emrediyorsa öyle yapılsa daha uygun olur diye düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.