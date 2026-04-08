İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Şanlıurfa’nın Ömerli köyünde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu evin “müze” yapılması yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Yazılı basın açıklaması yapan Mısırlıoğlu, söz konusu girişimin milletin vicdanını yaraladığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Mısırlıoğlu açıklamasında, terörle mücadelede binlerce şehit verildiğini hatırlatarak, “Bu ülkenin evlatlarını katleden bir teröristbaşının doğduğu evi müze haline getirmek; terörü aklama, katili sembolleştirme ve milletin hafızasını kirletme girişimidir” ifadelerini kullandı.



“BU BİR ZİHNİYET MESELESİDİR”



İYİ Parti İl Başkanı Mısırlıoğlu, bu tür söylemlerin masum olmadığını belirterek, “Bugün ‘müze’ diyerek masumlaştırmaya çalışanlar, yarın bu teröristbaşının heykellerini dikmek isteyeceklerdir. Bu, sadece bir gaflet değil; tehlikeli bir zihniyetin açık göstergesidir” dedi.



Şehit ailelerinin ve gazilerin duygularının hiçe sayıldığını ifade eden Mısırlıoğlu, “Şehit analarının gözyaşı hâlâ kurumamışken böyle bir düşüncenin dile getirilmesi vicdansızlıktır. Bu milletin değerleriyle bu kadar açık şekilde oynanamaz” şeklinde konuştu.



“HAİNLERE DEĞİL, KAHRAMANLARA YER VARDIR”



Mısırlıoğlu, Türkiye’de müze yapılacaksa bunun şehitlerin hatırasını yaşatacak şekilde olması gerektiğini belirterek, “Bu topraklarda hainlere değil, kahramanlara yer vardır. Müze yapılacaksa, bu vatan uğruna can veren kahramanlarımız için yapılmalıdır” dedi.



İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak söz konusu girişimi en sert şekilde kınadıklarını ifade eden Mısırlıoğlu, “Hiç kimse bu millete terörü normalleştiremez, katilleri ‘miras’ gibi sunamaz. Bu tür girişimlerin karşısında dün olduğu gibi bugün de dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.