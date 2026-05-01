Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, yeni Belediye Hizmet Binası açılışı için düzenlenen programda emeği geçen Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve İlçe Teşkilatına teşekkür etti.

İl Başkanı Kılınç yaptığı teşekkür paylaşımında, "Bu güzel günün yaşanmasına öncülük eden ve yadsınamayacak derecede emekleri bulunan İYİ Parti Osmaneli ilçe teşkilatımızda görev yapan ağabeylerime, ablalarıma ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Osmaneli Belediye Başkanlığı binasının açılışında büyük emekleri bulunan Belediye Başkanımız Bekir Torun’a Osmaneli halkına sunduğu güzel hizmetler için teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.