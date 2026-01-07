Antalya / Aynur Kaya Çağlar / Yeniçağ



İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, SGK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 12,19 memur emeklilerine yüzde 18,60 maaş artışı yapılmasını sert bir dille eleştirdi.

TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kesinleşen zam oranlarına göre emeklilerin insani yaşam şartlarının çok altında perişan bir şekilde hayatını sürdürmeye mahkûm edildiğini belirten Ali Adnan Kaya konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

BU İKTİDAR, VATANDAŞINA ZULÜM ETMEKTEDİR

‘’Hükumetin yıllardır uygulamaya çalıştığı ekonomik programın ülkemizi, insanlarımızı getirdiği vahim tablo karşısında yapılacak en doğru değerlendirme bu iktidarın artık vatandaşlarına zulüm eden bir iktidar olduğunun ayan beyan ortaya çıktığıdır. Kısa bir süre önce asgari ücrete yapılan trajikomik zamla milyonlarca çalışanı perişan eden iktidar şimdi de yaklaşık 17 milyon emeklimize sadaka mahiyetinde verilen zamla sefaletin daha da artmasına sebep olmuştur. Algı ve aldatmalarla insanlarımızı ekmeğe muhtaç hale getiren bu anlayışın ülke ekonomisini idare edemediği ortadadır. En düşük emekli maaşını 18 bin 938 lira yapanlara sesleniyorum. Yürekleri yetiyorsa vatandaşın arasına girsinler, emeklilerimize reva görülen bu maaşla sadece bir ay çarşı-pazar ihtiyaçlarını, temel giderlerini karşılasınlar kendilerine madalya takalım. Ancak sırça köşklerde oturanların vatandaşlarımızın halini görmedikleri, ekonomik sorunlar altında inim inim inlediğini anlamadıkları ortadadır. TÜİK denilen kuruma yaptırdıkları enflasyon hesaplarıyla insanlarımızın hakkını yiyenleri Allah’a havale ediyoruz. Bu dünyada olmasa bile huzur-u mahşerde bunun hesabını mutlaka vereceklerdir’’,

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

İYİ Parti İl Başkanı Ali Adnan Kaya, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını da belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü; ‘’2026 yılında emekçilerimizin alacağı 28 bin 75 liralık asgari ücreti belirleyenlere seslenmek istiyorum. Sizde hiç vicdan, merhamet kalmadı mı? Bu ücretle bir aile nasıl geçindirilir? Kirayı verse, elektrik, su, doğalgaz faturasını kim ödeyecek? Çocuklarının okula giderken cebine kim harçlık koyacak? İnsanlık onuruna yakışmayan ve açlık sınırının altında kalan asgari ücreti belirleyenlerin insanlık onurundan utanması gerekiyor. Yazıklar olsun insanımızı bu sefalete mahkûm edenlere, yazıklar olsun bu köle düzenini kuranlara’’

İKTİDAR, KUL HAKKI YEMEKTEDİR

Ali Adnan Kaya, emeklilerin ve asgari ücretle çalışan milyonlarca insanın ekonomik zulüm altında olduğunu belirterek şunları söyledi; ’’Emeklimiz hayatının son baharında insanca yaşamak istiyor. Kimseye muhtaç olmadan, el avuç açmadan yaşamak istiyor. Bayramda, seyranda torunlarına harçlık vermek, onların sevincini görmek istiyor. Ama ne yazık ki, emeklimiz karnını bile doyuramaz hale gelmiştir. Üzülerek ifade etmek istiyorum bu iktidar kendi vatandaşına zulüm etmeyi tercih etmektedir. Faiz lobilerine oluk oluk para akıtanlar, kendi yandaşlarını ballı ihalelerle zenginleştirenler emeklisini açlığa mahkum etmektedir. İşlerine geldi mi kendilerinden daha inançlı daha Müslüman daha dindar yoktur. Soruyorum onlara, Müslümanlık bunu mu emrediyor? Kul hakkının cezasının ne olduğunu bilmiyorlar mı? Bir gün bu yaptıklarının hesabını vermeyecekler mi?’’

ZALİMİN ZULMÜ VARSA, MAZLUMUN ALLAH’I VAR

İYİ Parti İl Başkanı Ali Adnan Kaya açıklamasında, Türk Milletinin genlerinden ve atalarından gelen anlayışla devleti idare edenlere ne kadar zulüm edilirse edilsin başkaldırmayan bir toplum olduğunu belirterek; ‘Yeter artık! Bu iktidar memuruna, işçisine, emeklisine zulüm eden bir iktidardır. Sabrın da bir sınırı vardır ve sabır taşı artık çatlamıştır. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı vardır. Kuru soğana muhtaç hale gelen sessiz milyonlar yapılacak ilk seçimde bu ceberut anlayışa hak ettiği tokadı sandıkta atacak ve 25 yıllık bu insafsız anlayışa gerekli cevabı verecektir’’ dedi.