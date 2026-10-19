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Bursa / Emir Tansök / Yeniçağ



İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ile beraberindeki heyet, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarete İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İznik İlçe Başkanı Ekrem Yıldız, Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak, Gemlik İlçe Başkanı Orhan Karaduman, Orhangazi İlçe Başkanı Bülent Bakış, Mudanya İlçe Başkanı Muhittin Cihanyandi ve il yöneticisi Fehim Çaptık katıldı.

Görüşmede, yeni zeytin hasat sezonuyla birlikte üreticilerin beklentileri, karşılaştıkları sorunlar, artan üretim maliyetleri ve yeni sezona ilişkin talepler değerlendirildi.

İYİ Parti heyeti, zeytin üreticilerinin emeğinin korunması ve maliyetleri gözeten adil bir fiyat politikası uygulanmasının önemine dikkat çekti. Üreticinin emeğinin karşılığını almasının bölge ekonomisi ve bölgedeki kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Ziyarette, çiftçilerin ve zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunların gündeme taşınması ve çözüm arayışlarının takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

İYİ Parti heyeti, ev sahiplikleri dolayısıyla Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Başkan Vekili Yunus Emre Koyutürk’e teşekkür ederek, zeytin üreticileri için verimli ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.