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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yunus Özay Er, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ve iş insanı Ömer Cihangirli, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u makamında ziyaret etti.

Osmaneli Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Torun ile bir araya gelen heyet, bir süre görüşerek çeşitli konular üzerine sohbet etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmanın ardından Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Yunus Özay Er, Mehmet Can Kılınç ve Ömer Cihangirli’ye ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.