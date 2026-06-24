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İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Türkiye’deki siyasi atmosfer, erken seçim tartışmaları ve muhalefetin gelecekteki stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların demokratik iradelerini ortaya koyabilmek için sandığı beklediğini ifade eden Özel, erken seçim ve ara seçim tartışmalarının toplumun gündeminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Özel, “İnsanlar der ki ‘Ben sandığa gideceğim ve sandıkta kendi irademi ortaya koyacağım.’ Şimdi insanlar sandığı bekliyorlar” ifadelerini kullanarak seçmenlerin demokratik tercihlerini ortaya koyma isteğine dikkat çekti.

"İKTİDAR SEÇENEKLERİ ELEMEYE BAŞLIYOR"

Siyasi rekabetin seçenekler üzerinden şekillendiğini belirten Özel, iktidarın zaman içerisinde muhalefet cephesindeki alternatifleri ortadan kaldırmaya çalıştığını öne sürdü. Bu süreci bir bilgisayar oyununa benzeten Özel, seçmenlerin tercih edebileceği siyasi aktörlerin ve partilerin çeşitli yöntemlerle devre dışı bırakılmaya çalışıldığı görüşünü dile getirdi.

Muhalefet seçmeninin de bu gelişmeleri yakından takip etmek durumunda kaldığını ifade eden Özel, yaşanan sürecin siyasi gündemi farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

CHP’DEKİ KONGRE SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir süredir devam eden kongre ve kurultay tartışmalarına da değinen Özel, normal şartlarda hukuki belirsizliklerin olağanüstü kongre yoluyla giderilebileceğinin düşünülebileceğini belirtti.

Ancak Türkiye’nin “normal bir hukuk devleti koşullarında bulunmadığını” savunan Özel, bu nedenle siyasi gelişmelerin klasik siyasi reflekslerle değerlendirilemeyeceğini ifade etti. CHP’de yaşanan süreç üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kongre kararı almasının mevcut siyasi denklem içinde farklı sonuçlar doğurabileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

MUHALEFETİN YOL HARİTASI

Muhalefetin mevcut siyasi koşulları dikkate alarak daha net ve öngörülebilir bir strateji ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Özel, vatandaşların da takip edebileceği açık bir siyasi planlamaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti’nin bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Özel, hem parti kurmaylarının hem de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun belirlediği rota çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Özel’in açıklamaları, muhalefetin gelecekteki yol haritası ve seçim sürecine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.