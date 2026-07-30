Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Merkezi, Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen büyük mitinge sağladığı güçlü katılım ve organizasyon başarısı nedeniyle Çamaş İlçe Başkanlığı’nı teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Ankara'da düzenlenen özel programda, İYİ Parti Çamaş İlçe Başkanı İsmail Çıtır’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Parti teşkilatlarının saha performanslarının ve özverili çalışmalarının değerlendirildiği programda, Çamaş teşkilatının miting sürecindeki mobilizasyon kabiliyeti ve kararlı duruşu takdir topladı. Verilen belgenin, İYİ Parti’nin Türkiye genelindeki birlik, beraberlik ve teşkilat içi senkronizasyon anlayışının önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

"AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödül takdiminin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Çamaş İlçe Başkanı İsmail Çıtır, Genel Merkez tarafından layık görülen bu belgeden büyük memnuniyet ve onur duyduklarını ifade etti. Başarının bir ekip işi olduğunu belirten Çıtır, "Bu belge, tüm Çamaş teşkilatımızın ortak emeğinin ve fedakarlığının bir ürünüdür. Aldığımız bu motivasyonla, ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı aynı azim, kararlılık ve inançla sürdüreceğiz" dedi.

Genel Merkez düzeyinde gerçekleşen bu ödüllendirme, İYİ Parti'nin yerel teşkilatları dinamik tutma ve saha başarılarını taçlandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.