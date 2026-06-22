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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Tuba Alaylı Özgüç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u makamında ziyaret etti.

İYİ Partinin 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan meydanında düzenleyeceği ‘Bayrak Açıyorum’ mitingi öncesi Bilecik’e gelen Genel Başkan Yardımcısı Erozan ve Özgüç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti heyeti Osmaneli Belediyesi ziyareti sonrası ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ve İlçe Başkanı Ahmet Akdaş ile birlikte Ankara’da düzenlenecek mitinge davet ettiler.

Belediye Başkanı Torun misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, İYİ Parti Genel Merkez heyeti de Başkan Torun’a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.