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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin Ankara’da düzenlediği "İyilik İçin Adalet Türk Hukuk Çalıştayı”nda partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'ni açıkladı.

Yargı sistemi, anayasal düzen, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkelerine ilişkin değerlendirmeler yapan Dervişoğlu, Türkiye’nin yeni bir hukuk anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek kapsamlı reform çağrısı yaptı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak “Hukuk Vizyon Belgesi”nin yalnızca İYİ Parti’nin değil, Türkiye’nin hukuk geleceğine yönelik bir yol haritası olacağını ifade etti.

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