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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ahi Evran’ın mirası olan ahilik anlayışının yalnızca esnaf kültürü değil, toplumsal huzurun temelini oluşturan bir ahlak sistemi olduğunu vurguladı. Yaldır, dedikodu, haset ve tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde ahiliğin öğrettiği vicdan, merhamet ve kardeşlik değerlerinin yeniden hatırlanması gerektiğini ifade etti.

“AHİLİK, SADECE BİR ESNAF TEŞKİLATI DEĞİLDİR”

Ahilik Haftası kapsamında yazılı bir değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, ahiliğin Anadolu’nun asırlardır taşıdığı en önemli medeniyet miraslarından biri olduğuna dikkat çekti.

Yaldır, Ahi Evran tarafından şekillendirilen ahilik anlayışının yalnızca ticaret hayatını düzenleyen bir sistem olmadığını, aynı zamanda insan ilişkilerini, toplumsal dayanışmayı ve ahlaki sorumluluğu esas alan köklü bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti.

“Ahilik; Ahi Evran’ın bizlere bıraktığı, insanın nasıl yaşaması gerektiğini anlatan kadim bir ahlak anlayışıdır” diyen Yaldır, bu mirasın günümüz toplumunda yeniden hatırlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

“TOPLUMDA TAHAMMÜL AZALIYOR”

Mesajında günümüz sosyal yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yaldır, toplumsal ilişkilerde yaşanan bazı olumsuzluklara dikkat çekti.

Dedikodu, haset, kıskançlık ve insanların birbirlerinin kusurlarını arama eğiliminin giderek yaygınlaştığını belirten Yaldır, bu durumun toplumsal birlik ve beraberliği zedelediğini dile getirdi.

Yaldır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki bugün toplumumuzda dedikodu, haset, kıskançlık ve birbirimizin kusurunu aramak giderek yaygınlaşıyor. Başkasının iyiliği ve başarısıyla sevinmek yerine birbirimize karşı tahammülümüz azalıyor.”

Bu sözlerle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Yaldır, bireyler arasındaki güven ve anlayışın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“MEDENİYETİMİZ GÖNÜL KIRMAMAYI ÖĞÜTLER”

Ahilik kültürünün temel ilkelerini hatırlatan Turan Yaldır, Anadolu irfanının insanı merkeze alan değerler üzerine inşa edildiğini belirtti.

Toplumsal huzurun ancak karşılıklı saygı, yardımlaşma ve merhametle mümkün olabileceğini ifade eden Yaldır, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Oysa bizim medeniyetimiz; diline sahip olmayı, ayıp örtmeyi, gönül kırmamayı, düşene el uzatmayı, yardımlaşmayı ve birbirinin iyiliğini istemeyi öğütler.”

Bu değerlerin geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ortak vicdanını oluşturduğunu belirten Yaldır, ahiliğin yalnızca geçmişte kalan bir gelenek olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

“BİR TOPLUMU AYAKTA TUTAN DEĞERLER”

Yaldır, toplumların güçlü kalabilmesi için ekonomik kalkınmanın yanı sıra ahlaki değerlerin de korunması gerektiğine dikkat çekti.

Ahlak, vicdan, merhamet ve kardeşlik kavramlarının toplumsal dayanışmanın temel taşları olduğunu ifade eden Yaldır, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

“Bir toplumu ayakta tutan da işte bu değerlerdir: Ahlak, vicdan, merhamet ve kardeşlik” sözleriyle mesajını sürdüren Yaldır, Ahilik Haftası’nın bu ortak değerlerin yeniden hatırlanmasına vesile olması temennisinde bulundu.

AHİLİK GELENEĞİ AKSARAY’DA DA YAŞATILIYOR

Anadolu’nun önemli kültürel miraslarından biri olan ahilik geleneği, Aksaray’da da her yıl düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleriyle yaşatılmaya devam ediyor.

Esnaf ve sanatkârların birlik, dayanışma ve meslek ahlakını simgeleyen bu kültür, sadece ticaret hayatının değil, toplumsal yaşamın da temel değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın mesajı da, Ahilik Haftası vesilesiyle bu kadim mirasın günümüz toplumunda yeniden hatırlanması ve yaşatılması gerektiğine yönelik çağrı niteliği taşıdı.