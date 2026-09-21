Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük Bayrak Mitingi öncesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cenk Özatıcı ve Alper Akdoğan ile Aksaray Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır, Türkiye’nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özatıcı konuşmasında terör, yürütülen barış ve silahsızlanma süreci, milli birlik, üniter devlet yapısı ve Türk bayrağı üzerinden partisinin yaklaşımını anlattı.

İYİ PARTİ TEŞKİLATI AKSARAY’DA BİR ARAYA GELDİ

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından organize edilen Büyük Bayrak Mitingi öncesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yoğun katılımlı bir program gerçekleştirildi.

Programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cenk Özatıcı ve Alper Akdoğan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, teşkilat yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Meydanda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Cenk Özatıcı, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli tartışmalara neden olan terör ve çözüm/barış sürecine ilişkin partisinin değerlendirmelerini aktardı.

ÖZATICI: “TÜRKİYE’DE BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR”

Konuşmasına teşkilat mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak başlayan Özatıcı, Türkiye’de yürütüldüğünü ifade ettiği sürece ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Özatıcı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de bir süreç yürütülüyor. Gazilerin mücadele cehdine ihanet eden, şehitlerin hatırasına ihanet eden bir süreç yürütülüyor. Türkiye’de bir süreç yürütülüyor, adı barış süreci.”

Özatıcı, partisinin terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan'a yönelik herhangi bir statü verilmesine karşı olduğunu ifade ederek, bu konudaki eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

“BARIŞA KARŞI DEĞİLİZ, TERÖRİST BAŞI ÖCALAN’A STATÜ VERİLMESİNE KARŞIYIZ”

Konuşmasının önemli bölümünü terör ve yürütülen süreç tartışmalarına ayıran Özatıcı, kendilerine yöneltildiğini söylediği “Barışa karşı mısınız?” eleştirisine de yanıt verdi.

Özatıcı, İYİ Parti'nin barış kavramına değil, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü veya sıfat verilmesine karşı olduğunu savundu.

Bu kapsamda Özatıcı, Öcalan için “kurucu önder”, “umut” veya benzeri ifadelerin kullanılmasını eleştirdi ve partisinin bu tür yaklaşımlara karşı duracağını belirtti.

ÖCALAN’IN AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Cenk Özatıcı konuşmasında, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki statüsüne ilişkin bazı ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Özatıcı, bu açıklamaların kamuoyundan ve medyadan saklandığını iddia ederek, Öcalan’ın İmralı’da kendisi için yapılan binanın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında bu iddialar üzerinden hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Özatıcı, “Senin sıfatın da statün de yerin dibine batsın” şeklinde sert ifadeler kullandı.

Özatıcı ayrıca, terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin ve şehit ailelerinin hatırasının korunması gerektiğini vurguladı.

“ÖNCE BİRLEŞECEĞİZ”

Konuşmasının devamında siyasi görüş ve yaşam tarzı farklılıklarının milli birlik konusunda ayrıştırıcı olmaması gerektiğini ifade eden Özatıcı, Türk milliyetçileri, vatanseverler, Atatürkçüler ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlara birlik çağrısında bulundu.

Özatıcı şöyle konuştu:

“Önce birleşeceğiz. Türk milliyetçileri, Türk vatanseverleri, Türk yurtseverleri, Atatürkçüler, ulusalcılar, bu memleketin evlatları; siyasi partiniz ne olursa olsun, kimliğiniz, hayat tarzınız ne olursa olsun birleşeceğiz. Bir avuç dağınık halk değil, bir yumruk millet olacağız.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin korunması gerektiğini savunan Özatıcı, konuşmasında milli birlik ve beraberlik vurgusunu öne çıkardı.

AKSARAYLILARA BÜYÜK BAYRAK MİTİNGİ ÇAĞRISI

Özatıcı, konuşmasının bir bölümünde Aksaray’da düzenlenecek Büyük Bayrak Mitingi'ne vatandaşları davet etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, vatandaşları 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek mitinge katılmaya çağırırken, mitingin temel temasının Türk bayrağı, milli birlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü olduğunu ifade etti.

Özatıcı, “ihanetin bağrına saplanabilmek” ifadesini kullanarak partisinin bu konudaki siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

“TEK BİR MİLLET, TEK BİR BAYRAK”

Türkiye’nin geleceğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Özatıcı, ülkede etnik kimlik ve mezhep temelinde farklı siyasi yapılanmaların ortaya çıkmasına karşı olduklarını söyledi.

Özatıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan insanların etnik kimliği, mezhebi, inancı, yaşam tarzı, siyasi görüşü veya ideolojisi ne olursa olsun ortak bir vatandaşlık ve millet anlayışı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bu kapsamda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Etnik kimliği, mezhebi, inancı, yaşam tarzı, hayat felsefesi, partisi, ideolojisi ne olursa olsun, kim olursa olsun, bu coğrafyada, bu ülkede 86 milyon yaşayan tek bir millet vardır, o da büyük Türk milletidir.”

Özatıcı, Türk bayrağını ise bu ortaklığın sembolü olarak nitelendirdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısının korunması gerektiğini söyledi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’Nİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

İYİ Parti'nin devlet yapısına ilişkin yaklaşımını da açıklayan Özatıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının korunması gerektiğini belirtti.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve üniter devlet yapısının önemine dikkat çeken Özatıcı, bu yapıyı savunacaklarını söyledi.

Özatıcı:

“Atatürk’ün kurduğu milli, üniter tek bir devlet vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bu Cumhuriyet devletini etnik bölücülere ve ikinci cumhuriyetçilere karşı sonuna kadar savunacağız.”

ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının ilerleyen bölümünde Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere de değinen Özatıcı; Rusya-Ukrayna savaşı, Balkanlar, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan ve Libya gibi bölgelerde yaşanan çatışmaları örnek gösterdi.

Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen kamu düzenini koruyabilmesinin nedenlerine ilişkin kendi değerlendirmelerini paylaşan Özatıcı, bunun Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren oluşturulan vatandaşlık hukuku ve ortak milli kimlik anlayışıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Özatıcı, Türkiye'nin etnik ve mezhepsel ayrışmalara sürüklenmemesi gerektiğini ifade ederek, ortak vatandaşlık ve milli birlik vurgusunu yineledi.

“BİZ 49’U 50 YAPMAK İÇİN SİYASET YAPMIYORUZ”

Konuşmasının son bölümünde İYİ Parti'nin siyasi hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cenk Özatıcı, partisinin yalnızca parlamentoda denge unsuru olmak veya siyasi ittifaklarda konum elde etmek amacıyla siyaset yapmadığını söyledi.

Özatıcı, İYİ Parti'nin Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu ifade ederek:

“Biz hamaset yapmaya gelmedik. Biz 49’u 50 yapmak için değil, aman bir denge unsuru olalım da bir yerden koltuk kapalım diye değil, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye namzetiz ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneteceğiz.”

dedi.

AKSARAY’DA MİTİNG HAZIRLIĞI

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programda parti teşkilatının tüm kademeleri bir araya gelirken, Büyük Bayrak Mitingi öncesinde teşkilat mensupları ve partililere yönelik siyasi mesajlar verildi.

Genel Başkan Yardımcıları Cenk Özatıcı ve Alper Akdoğan ile Aksaray Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır'ın katıldığı programda, İl Başkanı Sercan Belgemen ve Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız başta olmak üzere teşkilat yöneticileri de hazır bulundu.

Program, İYİ Parti'nin Aksaray'daki teşkilat yapılanması ve yaklaşan Büyük Bayrak Mitingi öncesindeki saha çalışmalarının önemli buluşmalarından biri olarak gerçekleştirildi.

Özatıcı'nın konuşmasında terörle mücadele, milli birlik, üniter devlet yapısı, Türk bayrağı, Cumhuriyet değerleri ve İYİ Parti'nin iktidar hedefi öne çıkan başlıklar oldu.