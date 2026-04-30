İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray’a geldi. Dalgın’ın Aksaray programına parti teşkilatları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aksaray’da gerçekleştirilen programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar, İl Genel Meclisi Üyesi Faruk Ağır, Belediye Meclis Üyeleri Şevki Terlemez ve Sami Uyar, il ve ilçe yöneticileri, ESİN Başkanı Hanifi Emre Güler ile çok sayıda partili katılım sağladı.

Program kapsamında Aksaray’ın ekonomik yapısı, esnafın yaşadığı sorunlar, üretim ve istihdam alanındaki sıkıntılar ile Türkiye ekonomisinin mevcut durumu değerlendirildi. Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve beklentilerini dinledi.

Dalgın yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin ekonomik anlamda ciddi bir darboğazdan geçtiğini belirterek, üretimi önceleyen, gençlere umut veren ve yatırım ortamını güçlendiren politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Dalgın, İYİ Parti olarak vatandaşın refahını artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ve esnafı rahatlatacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ise Aksaray’ın her alanda gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şehrin sorunlarını Ankara’da güçlü şekilde dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

İl Başkanı Sercan Belgemen de Burak Dalgın’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Aksaray teşkilatlarının sahada güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Belgemen, vatandaşın değişim talebinin her geçen gün arttığını belirtti.

Ziyaret boyunca partililerle istişare toplantıları gerçekleştirilirken, Aksaray’ın geleceğine yönelik projeler ve teşkilat çalışmaları da ele alındı. Yoğun katılımın olduğu program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.