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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti, Giresun kalite fındık için 320 TL, Levant kalite için 310 TL peşin alım fiyatı önerdi. Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, TMO'nun üreticinin değil rantın yanında olduğunu savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Parti Sözcüsü Burak Kavuncu ve fındık üreten illerin milletvekilleriyle birlikte parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yeni sezon fındık fiyatına ilişkin partisinin önerisini kamuoyuyla paylaştı.

"FINDIK 160-170 LİRAYA KADAR GERİLEDİ"

Serbest piyasada fındık fiyatının 160-170 TL seviyelerine kadar düştüğünü belirten Enver Yılmaz, bu durumdan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni sorumlu tuttu.

TMO'nun üreticiyi koruyan bir politika izlemesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin yanında değil, belli firmaların ve rantiyecilerin yanında durmuştur. Bunun sonucunda fındık fiyatı 370 liradan bugün 160-170 lira seviyelerine kadar gerilemiştir." dedi.

"MALİYET 240-260 LİRA ARASINDA"

Fındık üretim maliyetlerinin ziraat odaları ve üretici birliklerinin verilerine göre 240 ile 260 lira arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, TMO'nun piyasaya düzenleyici olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirmesine rağmen fiyat belirleyicisi olamadığını belirten Yılmaz, bu durumun değişmesi gerektiğini dile getirdi.

TMO'YA RANDEVU VE ÖDEME ELEŞTİRİSİ

Fiyatın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Enver Yılmaz, TMO'nun alım sisteminde de değişiklik yapılmasını istedi. Üreticilerin randevu almakta zorlandığını belirten Yılmaz, alım vadelerinin 30 günden en fazla 7 güne düşürülmesini, üreticinin fındığının aracısız alınmasını ve ödemelerin peşin yapılmasını önerdi.

İYİ PARTİ'NİN FINDIK FİYATI ÖNERİSİ

Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun onayıyla hazırlanan fındık politikası kapsamında önerdikleri alım fiyatlarını da açıkladı.

Buna göre İYİ Parti;

Giresun kalite fındık için peşin 320 TL,

Levant kalite fındık için ise peşin 310 TL alım fiyatı önerdiklerini duyurdu.