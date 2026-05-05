Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanlığı, yerel siyasetin çehresini değiştirecek stratejik bir hamleye imza attı.

Partinin kurumsal vizyonu doğrultusunda Fatsa’da ilk kez kurulan Kadın Kolları Başkanlığı görevine Av. Zeynep Serdar Tikenoğlu atandı.

SİYASETTE "KADIN İRADESİ" VURGUSU

Atama töreni, teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ve yüksek motivasyonuyla adeta bir gövde gösterisine dönüştü.

İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu atamanın sadece bir görevlendirme değil, siyasi tarihe geçecek güçlü bir irade beyanı olduğu vurgulandı.

Kadınların siyasette daha etkin, görünür ve belirleyici rol oynamasının demokratik mücadelenin temel taşı olduğu ifade edildi.

"FATSA’DA SİYASETİN YÖNÜ DEĞİŞECEK"

Teşkilat yapısını güçlendirmek adına atılan bu stratejik adımın, Fatsa’da siyasetin dengelerini değiştirmesi bekleniyor.

Partiden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İnanıyoruz ki; Sayın Tikenoğlu bu görevi liyakat, cesaret ve güçlü bir siyasi duruşla yürütecek, partimizin hedeflerine ulaşmasında ve teşkilatımızın güçlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu adım, Fatsa’da siyasetin yönünü değiştirecek tarihi bir hamledir.

"Liyakat ve Cesaret MesajıYoğun katılımla gerçekleşen tören, İYİ Parti’nin bölgedeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, yeni başkan Av. Zeynep Serdar Tikenoğlu’nun hukukçu kimliği ve siyasi duruşuyla teşkilata yeni bir soluk getireceği belirtildi.