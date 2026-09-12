Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliğine gidildi. Eski İlçe Başkanı Ayhan Uçan’ın görevden alınmasının ardından yeni ilçe başkanı belli oldu.
İYİ Parti’nin Bozüyük teşkilatında yeni dönem başladı. İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ayhan Uçan’ın görevden alınmasının ardından boşalan başkanlık görevine Av. Erdem Yavaş getirildi.
Yavaş, 2024 yerel seçim sürecinde de İYİ Parti saflarında siyaset yapmış, Bozüyük Belediye Meclisi seçimlerinde partinin kontenjan adayı olarak gösterilmişti.
Yeni görevlendirmeyle birlikte İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı çalışmalarını Av. Erdem Yavaş başkanlığında sürdürecek.