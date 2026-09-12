Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliğine gidildi. Eski İlçe Başkanı Ayhan Uçan’ın görevden alınmasının ardından yeni ilçe başkanı belli oldu.

‎

İYİ Parti’nin Bozüyük teşkilatında yeni dönem başladı. İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ayhan Uçan’ın görevden alınmasının ardından boşalan başkanlık görevine Av. Erdem Yavaş getirildi.

‎

Yavaş, 2024 yerel seçim sürecinde de İYİ Parti saflarında siyaset yapmış, Bozüyük Belediye Meclisi seçimlerinde partinin kontenjan adayı olarak gösterilmişti.

‎

Yeni görevlendirmeyle birlikte İYİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı çalışmalarını Av. Erdem Yavaş başkanlığında sürdürecek.